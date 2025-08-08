Người đàn ông bất ngờ mất thị lực

Ninh BìnhBệnh nhân nam 43 tuổi đột nhiên thấy thị lực giảm trầm trọng, chỉ còn phân biệt được bóng bàn tay - một tình trạng đe dọa mù lòa cấp tính.

Hôm 8/8, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khả năng nhìn giảm nhanh ở cả hai mắt không kèm đau nhức. Tiền sử cho thấy triệu chứng khởi phát từ mắt trái khoảng một tuần trước khi lan sang bên phải. Kết quả thăm khám đáy mắt phát hiện hình ảnh xuất tiết, hoại tử võng mạc lan tỏa hai bên, ban đầu nghi ngờ viêm võng mạc hoại tử cấp (ARN).

Sau khi tiến hành nhiều xét nghiệm chuyên sâu loại trừ nguyên nhân virus, các chuyên gia đã xác định căn nguyên từ hội chứng kháng phospholipid - một rối loạn tự miễn hiếm gặp gây viêm mạch máu võng mạc và nhiều biến chứng toàn thân. Đây là bệnh lý có khả năng tiến triển nhanh khiến người bệnh mất hoàn toàn khả năng phân biệt ánh sáng.

Thăm khám đáy mắt cho thấy hình ảnh xuất tiết, hoại tử võng mạc lan tỏa ở cả hai mắt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước nguy cơ tổn thương không hồi phục, ê kíp đã lập tức can thiệp bằng liệu pháp ức chế miễn dịch mạnh kết hợp với thuốc chống đông ngừa tắc mạch. Đặc biệt, phương pháp lọc huyết tương (PEX) được áp dụng 5 lần nhằm loại bỏ các tự kháng thể lưu hành trong máu bệnh nhân.

Kết quả điều trị sau hơn ba tuần được đánh giá là ngoạn mục khi thị lực của bệnh nhân cải thiện đáng kể, võng mạc ổn định và không còn dấu hiệu hoại tử tiến triển. Các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời đối với bệnh lý hiếm gặp này, vốn thường để lại di chứng nặng nề về thị lực nếu không được xử trí đúng cách.

Lê Nga