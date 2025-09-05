Người đàn ông Ấn Độ giấu 362 viên kim cương trong hành lý

TP HCMDapale Alkesh Kashinath, 28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ bị xét xử vì cất giấu 362 viên kim cương trị giá 8,4 tỷ đồng trong hành lý khi nhập cảnh Việt Nam.

Ngày 5/9, Dapale Alkesh Kashinath, bị TAND TP HCM tuyên 7 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tại tòa, Kashinath xin được nhận hình phạt tiền, song HĐXX cho rằng bị cáo không đưa ra được tài liệu chứng minh có mở tài khoản, có tiền tại Việt Nam nên không chấp nhận.

Bị cáo Dapale Alkesh Kashinath tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, Kashinath khai là nhân viên của Công ty Sun Rays (Mumbai, Ấn Độ) từ năm 2017, mức lương khoảng 25.000 Rupee/tháng (khoảng 7,5 triệu đồng). Công ty do Pratik Kirit Mehta làm chủ, chuyên kinh doanh kim cương. Theo chỉ đạo của Mehta, anh ta nhiều lần vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam, mỗi chuyến được trả công khoảng 10.000 Rupee (tương đương 3 triệu đồng).

Ngày 25/10/2024, Kashinath mang 350 viên kim cương đến Hong Kong sau đó nhận thêm 12 viên tại đây rồi nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan.

Tại đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phối hợp với Hải quan sân bay và Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra hành lý của Kashinath. Qua soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong vali có 15 gói nylon chứa các hạt kim cương, được giấu trong hai hộp kẹo. Tổ công tác lập biên bản, niêm phong toàn bộ số hàng để xác minh.

Kết quả giám định kết luận số kim cương bị thu giữ là thiên nhiên, giá trị gần 8,5 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 4/2024 đến khi bị bắt, Kashinath đã thực hiện khoảng 6-7 chuyến vận chuyển, giao kim cương cho nhiều khách hàng tại Việt Nam nhưng không lưu thông tin người nhận.

Tại tòa hôm nay, Kashinath khai nhận thực hiện công việc theo chỉ đạo của chủ công ty. Theo kế hoạch, khi đến Việt Nam, bị cáo được sắp xếp lưu trú tại khách sạn do Pratik Kirit Mehta đặt trước. Khách hàng sẽ được thông báo thời gian, địa điểm và chỉ cần xuất trình đúng mã số, ký hiệu do Mehta cung cấp thì bị cáo mới giao hàng.

"Việc thanh toán tiền mua kim cương được thực hiện trực tiếp với Mehta, trước hoặc sau khi nhận hàng. Bị cáo không có thông tin từ phía người nhận", Kashinath khai và cho biết đã bị giam hơn một năm nay, xin tòa xem xét cho bị cáo được nhận bản án bằng hình thức phạt tiền để sớm được về với gia đình.

Hải Duyên