Người đàn ông Ấn Độ bị tước visa Mỹ vì chai nước hoa

MỹKapil Raghu, gốc Ấn Độ, bị tước visa và đối mặt nguy cơ trục xuất vì cảnh sát phát hiện chai nước hoa dán nhãn "nha phiến" trong xe của anh.

Kapil Raghu, người gốc Ấn Độ đã kết hôn với một công dân Mỹ, đang thúc đẩy tiến trình pháp lý để có thể được ở lại Mỹ, sau khi visa của anh bị thu hồi do sai sót của cảnh sát về nhãn dán trên một chai nước hoa.

Raghu, người đang trong quá trình chờ xin thẻ xanh thường trú, bị cảnh sát thành phố Benton, bang Arkansas, dừng xe kiểm tra trong lúc đi giao hàng hồi đầu tháng 5.

Cảnh sát phát hiện một chai nhỏ dán nhãn "opium" (nha phiến) trong xe của Raghu và cho rằng anh tàng trữ ma túy, dù Raghu đã cố gắng giải thích rằng đây chỉ là loại nước hoa được thiết kế riêng và nhãn "opium" ám chỉ mùi hương.

"Tôi không làm gì sai khi cảnh sát kiểm tra. Tôi tuân thủ mọi quy định giao thông", Raghu nói.

Raghu ôm vợ, Alhley Mays, người vừa kết hôn với anh hồi tháng 4. Ảnh: Guardian

Raghu bị giam ba ngày trong nhà tù hạt Saline, sau đó bị chuyển đến cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Louisiana và bị giam ở đây trong 30 ngày. Trong quá trình này, anh bị tước visa, dù cơ quan giám định chất độc của Arkansas xác định chai đựng chất lỏng chứa nước hoa và tòa án cũng bác cáo buộc Raghu tàng trữ ma túy.

"Dù đã được thả, Raghu hiện trong tình trạng 'chờ trục xuất', nghĩa là anh ấy có thể bị trục xuất khỏi Mỹ ngay lập tức vì bất kỳ lỗi nhỏ nào như qua đường sai luật", Mike Laux, luật sư của Raghu, nói. "Quan trọng hơn, việc xếp anh ấy vào tình trạng này khiến anh ấy không thể làm việc nuôi gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống".

"Vợ tôi đang phải cáng đáng toàn bộ gánh nặng tài chính", Raghu viết trong thư gửi văn phòng pháp lý của ICE tuần trước, nhằm yêu cầu khôi phục visa cho mình.

Theo luật sư Laux, cảnh sát Benton đã vi phạm luật pháp và công ước Vienna khi không thông báo cho lãnh sự quán Ấn Độ để đảm bảo công dân nước ngoài bị bắt giữ được hỗ trợ pháp lý và lãnh sự.

Alhley Mays, vợ của Raghu, cho biết hai người kết hôn hồi tháng 4 và tình hình bây giờ rất căng thẳng. Cô phải làm ba công việc cùng lúc để trang trải chi phí pháp lý cho chồng, sau khi tiêu sạch tiền tiết kiệm vốn dự định dùng để mua nhà.

"Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Raghu và tôi, mà còn tác động tới con gái tôi. Cháu xem anh ấy như cha ruột. Anh ấy đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp lớp 4 của con bé vì bị giam", Mays nói, cho hay luôn cảm thấy lo lắng vô cớ từ khi chồng bị bắt.

ICE và Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa bình luận về trường hợp của Raghu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy chiến dịch trục xuất người nhập cư trái phép và những người phạm luật trong quá trình chờ thẻ xanh, trong đó ICE là mũi nhọn để tiến hành các chiến dịch truy quét, trục xuất quy mô lớn.

Hồng Hạnh (Theo India Today/Guardian)