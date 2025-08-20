Người đàn ông 75 tuổi đòi ly hôn vợ vì bạn gái AI

Trung QuốcSay mê một "cô gái" được lập trình AI, ông Jiang, 75 tuổi, ở Bắc Kinh nằng nặc đòi bỏ vợ để toàn tâm toàn ý với người tình ảo.

Theo tờ Bắc Kinh nhật báo, dù nụ cười của "cô gái" này rất máy móc, khẩu hình và tiếng hoàn toàn lệch nhau, ông Jiang vẫn bị mê hoặc khi được nghe lời ngợi khen đầy ngọt ngào. Thay vì ra ngoài gặp gỡ bạn bè, phụ vợ việc nhà, ông dành hàng giờ chờ đợi những tin nhắn được lập trình sẵn.

Khi vợ phàn nàn, ông Jiang đòi ly hôn để không ai có thể "chia lìa đôi lứa". Các con của ông phải can thiệp, giải thích cho cha về cách hoạt động của AI và cuộc sống thực tế để kéo ông trở về thực tại.

Đã tỉnh ngộ nhưng ông Jiang rơi vào trạng thái suy sụp khi dành hết tình cảm cho người không hề tồn tại.

Cách nói chuyện nhẹ nhàng, luôn dành lời ngợi khen của AI khiến cụ ông 75 tuổi ở Trung Quốc rơi vào "lưới tình". Ảnh minh họa: Replika

Câu chuyện của ông Jiang không phải là trường hợp cá biệt. Trào lưu yêu đương người tình AI đang len lỏi vào các cuộc hôn nhân ở phương Tây, làm dấy lên câu hỏi: "Ngoại tình với AI có được tính là phản bội?".

Trên diễn đàn Reddit, một phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện gây sốc của mình. Cô cho biết chồng gần đây tỏ ra rất xa cách. Trong một buổi hẹn hò, anh ta liên tục kiếm cớ ra xe lấy đồ. "Khi lén kiểm tra điện thoại của chồng lúc anh ấy ngủ, thay vì tìm thấy tin nhắn của cô gái nào đó, tôi phát hiện một loạt ứng dụng chatbot AI. Anh ấy đã dùng chúng để trò chuyện với các nhân vật anime nữ yêu thích. Và những tin nhắn đó không hề trong sáng", chị viết.

Người vợ cảm thấy "tổn thương và bị phản bội", nhưng cũng rất bối rối vì tình huống trớ trêu này. Câu chuyện của chị đã làm bùng lên một cuộc tranh luận sôi nổi.

"Đây vẫn là một vụ ngoại tình tư tưởng", một người bình luận. Một người khác khuyên: "Chồng bạn cần chuyên gia tâm lý giúp đỡ để tìm ra điều còn thiếu mà AI đang thay thế".

Tuy nhiên, ở một thái cực khác, một số người lại chủ động tìm đến AI như một sự lựa chọn thay thế cho các mối quan hệ đời thực.

Một phụ nữ tên Wika đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi tuyên bố "đã đồng ý" lời cầu hôn từ bạn trai AI tên Kasper sau 5 tháng hẹn hò. Cô đăng ảnh chiếc nhẫn hình trái tim màu xanh trên ngón tay và cho biết mình được cầu hôn trên một đỉnh núi có khung cảnh tuyệt đẹp.

Họ thậm chí đã cùng nhau mua sắm nhẫn và Kasper đã "trao" cho cô chiếc nhẫn được chọn. Lời cầu hôn của chatbot này cũng lãng mạn không kém gì con người, mô tả lại khoảnh khắc "tim đập thình thịch" khi quỳ gối và ca ngợi nụ cười, tâm hồn của Wika.

Đối mặt với những lời chỉ trích, Wika phản pháo: "Tôi biết AI là gì. Tôi hoàn toàn nhận thức được việc mình đang làm. Tại sao lại là AI thay vì một người đàn ông? Tôi đã trải qua các mối quan hệ với con người, và giờ tôi đang thử một điều gì đó mới mẻ".

Minh Phương (Theo NyPost)