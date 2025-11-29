Người đàn ông 65 tuổi mắc giang mai thần kinh

Hà NộiNgười đàn ông 65 tuổi đau nhức hốc mắt, nhìn mờ, vào viện phát hiện mắc giang mai thần kinh - một trong những biểu hiện nặng.

Ngày 28/11, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân ban đầu khám ở khoa mắt trong tình trạng choáng, đau đầu nhiều, mắt mờ, bác sĩ nghi ngờ bệnh lý nhiễm khuẩn. Xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với treponema pallidum - vi khuẩn gây bệnh giang mai. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm màng não do vi khuẩn giang mai kèm đái tháo đường type 2.

Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, sức khỏe dần ổn định, tuy nhiên quá trình điều trị giang mai thần kinh thường kéo dài và gặp nhiều khó khăn do vi khuẩn treponema pallidum có khả năng xâm nhập sâu vào hệ thần kinh trung ương. Người bệnh còn mắc đái tháo đường type 2 khiến đáp ứng thuốc điều trị chậm, nguy cơ biến chứng cao. Ngoài ra, các tổn thương ở mắt và thần kinh đòi hỏi bệnh nhân được theo dõi sát sao, điều chỉnh thuốc liên tục để vừa kiểm soát nhiễm trùng vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng lâu dài lên thị lực và chức năng thần kinh.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh giang mai với người này và nhiễm vi khuẩn này từ lúc nào. Bệnh này thường gặp ở người quan hệ tình dục không an toàn, phần lớn tuổi còn trẻ.

PGS.TS Nguyễn Kim Thư, Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, cho biết giang mai thần kinh là một trong những biểu hiện nặng của giang mai. Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, truyền máu và lây truyền từ mẹ sang con. Bệnh tiến triển qua 3 giai đoạn: giai đoạn tiềm ẩn, giai đoạn xuất hiện các tổn thương da và niêm mạc, giai đoạn xoắn khuẩn đã xâm nhập và khu trú vào phủ tạng.

Khi vi khuẩn treponema pallidum tấn công vào não hoặc tủy sống, chúng gây tổn thương hệ thống thần kinh trung ương, dẫn đến nhiều triệu chứng nguy hiểm. Bệnh nhân suy giảm sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo duy trì lối sống tình dục an toàn, luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, chung thủy một vợ một chồng và không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính dịch tiết. Cần hạn chế rượu bia và chất kích thích để tránh hành vi tình dục không an toàn. Phụ nữ mang thai nếu phát hiện mắc giang mai cần báo ngay cho bác sĩ để được hướng dẫn điều trị và phòng lây truyền sang con.

Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ, kết hợp ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn để tăng cường miễn dịch. Bệnh có nguy cơ tái nhiễm nên người bệnh cần tuân thủ đúng liệu trình và các biện pháp phòng ngừa. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ hoặc từng tiếp xúc nguy cơ cao, hãy đến bệnh viện kiểm tra và thông báo cho bạn tình để cùng tầm soát, tránh để tiến triển thành giang mai thần kinh.

Thúy Quỳnh