Người đàn ông 48 tuổi tìm người xây tổ ấm

Chào em, người phụ nữ anh tìm nửa còn lại. Anh đọc báo và thấy mục Tâm sự - Hẹn hò, thử đăng xem mình có tìm được nửa lại không. Anh giới thiệu sơ qua về mình: Anh tên Thế Anh, quê gốc Hải Dương nhưng tuổi thơ lớn lên lại ở Đông Hà - Quảng Trị. Hiện tại anh làm việc ở Biên Hòa - Đồng Nai. Anh từng có gia đình nhưng sống không hạnh phúc, chia tay nhau lâu rồi.

Sở thích của anh là nấu ăn và làm được tất cả những việc có trong cuộc sống. Thời gian rảnh anh thích đi phượt, ngắm cảnh mọi miền đất nước. Anh đăng bài mong tìm được người phù hợp với mình, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Những bạn gái nào ở Đồng Nai hoặc các tỉnh gần Đồng Nai, muốn cùng chung tay xây dựng tổ ấm với anh thì gửi mail nha.

