Người dân nơm nớp lo sợ cây rơm bị đốt

Quảng NamBị kẻ gian đốt cháy hàng loạt cây rơm, người dân ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình lắp camera, mắc võng nằm canh giữ suốt đêm.

Ngày đầu tháng 11, trời hửng nắng sau đợt mưa kéo dài, ông Lê Hữu Lung, 46 tuổi, thôn Quý Hương, xã Bình Quý thu dọn phần tro hai cây rơm bị đốt cháy. Gia đình ông thuộc diện khó khăn, vợ làm công nhân may, chồng mất một chân do tai nạn. Năm 2023, ông được nhà nước hỗ trợ hai con bò để phát triển kinh tế.

Ông Lung đang dọn tro khi hai cây rơm bị đốt cháy. Ảnh: Đắc Thành

Vụ mùa năm trước, ông gom 14 sào rơm của gia đình và mua thêm 4 sào rơm của hàng xóm đưa về nhà dự trữ làm thức ăn cho gia súc. Mỗi cây rơm rộng 5 m, cao 4 m chất liền kề phía trước nhà, cạnh chuồng bò. Đây là nguồn thức ăn cho hai con bò trong mùa mưa lũ.

Chập tối 28/10, vợ con về nhà ngoại chơi, ông đi ra ngoài. Kẻ gian lẻn vào đốt rơm. "Lửa bùng lên thì hàng xóm phát hiện gọi điện cho tôi về, nhưng không kịp. Hai cây rơm nằm sát nhau cháy ngùn ngụt", ông kể. Hai cây rơm cháy rụi, ông thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Cách nhà ông Lung hơn 300 m, ông Nguyễn Vĩnh cùng vợ đang hốt phần tro còn lại sau vụ cháy hai cây rơm đêm 31/10. Khoảng 22h, gia đình chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện ba cây rơm chất liền kề trước nhà bốc cháy dữ dội. Mỗi cây rộng 5 m, cao 3,5 m, trị giá 5 triệu đồng.

Cây rơm của ông Vĩnh bị đốt cháy. Ảnh: Đắc Thành

Vợ chồng ông hô hoán, làng xóm đến dùng nước dập lửa, ngăn cháy, cứu được một cây. "Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gian. Nhà tôi 7 con bò chỉ còn một cây rơm, không thể đủ nguồn thức ăn", ông nói.

Không chỉ nhà ông Lung, ông Vĩnh, theo thống kê của UBND xã Bình Quý, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, 5 hộ dân ở tổ 17 có 10 cây rơm bị cháy khi chủ nhà đi vắng hoặc đang ngủ. Công an xã đang điều tra, hiện chưa có kết quả.

Theo người dân, Quý Hương vốn là vùng quê bình yên, chưa từng xảy ra chuyện tương tự. "Kẻ gian phá hàng rào, lẻn vào đốt cháy rơm rồi chạy thoát. Cứ cách vài ngày đến một tuần, chúng lại đốt rơm của một hộ dân", ông Lung nói.

Lắp camera giữ cây rơm bị đốt Hàng loạt cây rơm bị đốt cháy, người dân lắp camera bảo vệ. Video: Đắc Thành

Lo sợ bị đốt cây rơm, mất nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa mưa lũ, ông Lê Hữu Mười, 62 tuổi, đã thuê người lắp đặt 6 camera, giá mỗi cái 0,5-1,6 triệu đồng, xung quanh ba cây rơm và vườn nhà bảo vệ. Ông còn lắp bóng điện quanh cây rơm chiếu sáng suốt đêm, mắc võng nằm ngủ canh giữ.

"Tôi không muốn ba cây rơm của mình bị đốt cháy như hàng xóm", ông giải thích, hy vọng lắp camera giữ được rơm, nếu bị đốt thì lưu giữ hình ảnh để tìm ra kẻ gian. Thời gian qua, ông Mười bị kẻ gian chặt phá hàng cau trồng cao 1,5 m quanh vườn nhà, 3 sào ngô đang ra trái cũng bị phá, hai sào ruộng cỏ bị cắt.

Camera được ông Mười lắp quanh cây rơm. Ảnh: Đắc Thành

Ông Đặng Tấn Dục, Chủ tịch xã Bình Quý, cho hay trong lúc chờ công an điều tra, truy bắt kẻ gian, xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát huy vai trò của tổ an ninh trật tự cơ sở, giúp người dân an tâm hơn.

Trước đó năm 2021, xã Bình Quý có ba cây rơm bị đốt. Vào cuộc, công an bắt giữ hai người ở xã Bình Chánh. Họ trên đường đi uống rượu về, châm lửa đốt cháy cây rơm.

Đắc Thành