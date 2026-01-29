Người dân nổi giận vì cầu vượt 4 làn bị bóp thành hai

Ấn ĐộCầu vượt mới xây ở Mira-Bhayander gần Mumbai thu hút sự chú ý khi đoạn đường 4 làn xe bị đột ngột thu hẹp như nút thắt cổ chai.

Tranh cãi nổ ra sau khi một bài đăng từ một tài khoản X được lan truyền rộng rãi. Người đăng đặt câu hỏi liệu cây cầu vượt hai tầng, một phần của dự án tuyến Metro số 9, có thể làm tăng tắc nghẽn giao thông thay vì giảm bớt hay không. Hình ảnh về đoạn đường 4 làn xe của cầu vượt đột ngột thu hẹp thành hai làn làm dấy lên một cuộc tranh luận mới về quy hoạch đường bộ và việc phê duyệt ở vùng ngoại ô đang phát triển nhanh chóng.

Cầu vượt 4 làn bị bóp lại thành hai làn, người dân nổi giận Video: Gems of Mira Bhayandar

Cơ quan Phát triển Vùng đô thị Mumbai (MMRDA) phủ nhận việc có bất kỳ sai sót nào trong thiết kế và đưa ra lời giải thích. Aaditya Thackeray, lãnh đạo đảng Shiv Sena, cũng tham gia vào cuộc tranh luận trực tuyến, mỉa mai quan chức phụ trách MMRDA, Eknath Shinde. Ông thậm chí ví đây là "kiệt tác" và rằng "Năm sau, lại một biên bản ghi nhớ khác về việc dạy thiết kế này cho các quốc gia khác".

Thackeray cho rằng việc thiết kế phải đảm bảo quá trình chuyển làn mượt mà, an toàn. Trong khi đó, đoạn đường 4 làn bị thu hẹp đột ngột thành hai làn có thể gây hỗn loạn và tắc nghẽn.

Đáp lại, MMRDA cho biết họ đã dự trù việc mở rộng cầu vượt trong tương lai, tùy thuộc vào các phê duyệt cần thiết và sự phối hợp với một công ty của thành phố. Cơ quan này thêm rằng cầu vượt nhằm mục đích cải thiện lưu lượng giao thông và giảm tắc nghẽn. Nó cũng sẽ bao gồm các biện pháp an toàn như biển báo rõ ràng, vạch giảm tốc và rào chắn va chạm. Ý kiến đóng góp từ cảnh sát giao thông sẽ được bổ sung trước khi cầu vượt được đưa vào sử dụng.

Mỹ Anh (theo Times Now)