Người dân ngoại thành Hà Nội chạy lũ

Nửa đêm 8/10, nước lũ sông Cầu và Cà Lồ tràn qua mặt đê bao, cuồn cuộn đổ vào thôn Đô Tân, xã Trung Giã.

"Nước ập vào sân. Chúng tôi chỉ kịp hô nhau khuân đồ điện tử lên cao", chị Bùi Thị Nhật, 34 tuổi, kể. Chưa đầy một giờ nước đã ngập quá nửa nhà. Cả gia đình 7 người nhà chị Nhật phải sơ tán đồ đạc, dắt nhau chạy lên mặt đê lớn phía trong làng.

Hơn một ngày sau, gia đình chị vẫn bám trụ trong căn lều dựng tạm. Chiếc tủ lạnh, máy giặt cứu vội được kê sát nhau, nhường góc nhỏ cho bố mẹ già ngoài 70 tuổi và ba đứa con nằm nghỉ. "Giờ cả nhà tôi sống trên mặt đê lớn", chị Nhật nói, mắt dõi về mái nhà cũ lấp ló trong làn nước.

Dọc hai km triền đê trong đêm 9/10, người dân thôn Đô Tân trú trong những túp lều dựng vội, ánh đèn máy phát điện le lói. Người lớn ngồi thẫn thờ nhìn về phía làng, nơi những mái ngói chỉ còn nhô lên mặt nước. Trẻ nhỏ ngủ thiếp đi trong chăn mỏng, bên cạnh vài bao lúa, con gà, con chó được cứu kịp.

Người dân tại thôn Đô Tân, xã Trung Giã chèo bè tự chế tại khu vực ngập sâu khoảng 1,5 m, sáng 8/10, khi nước lũ chưa dâng cao. Ảnh: Trình Hằng

Tối 7/10, khi theo dõi bản tin thời sự về lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Bảy, 44 tuổi, ở thôn Đô Tân, Trung Giã đã linh cảm điều chẳng lành.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng và người dân tham gia đắp đê chống lũ. " Đêm 7/10, cả nhà tôi đều ra làm. Chính quyền sát sao, bà con đồng lòng, có đoạn đê đắp cao cả mét", anh Bảy kể.

Nhưng 22h30 đêm 8/10, nước tràn qua ba điểm, ập vào khu dân cư. Chỉ trong nửa ngày đường sá biến mất, nhiều nơi ngập lút đầu. "Nhà tôi rất cao, nhưng đến chiều mùng 9 nước vẫn tràn vào. Đến giờ nước vẫn dâng thêm nhưng chậm hơn", anh Bảy nói, trong khi đang ngồi canh nước trên bậc cầu thang lúc 1h ngày 10/10.

Gia đình anh kinh doanh đồ cơ khí. Nước lũ tràn về quá nhanh nên không kịp thuê cẩu vận chuyển hàng hóa. Nhiều máy móc vẫn nằm chìm dưới làn nước đục. "Các cụ 90 tuổi trong làng nói chưa từng thấy nước cao đến thế", anh nói.

Nước dâng, sinh hoạt đảo lộn. Trẻ con được gửi sang nhà cao, còn vợ chồng anh ở lại trông coi. Nhưng nguy hiểm không chỉ là nước. Đầu tối, vợ anh phát hiện một con rắn cạp nong đang bơi trong phòng khách. Lúc sau sang nhà ông bà, anh lại thấy con hổ mang nằm ngay trong đôi dép của cháu nhỏ. "Nhiều loại rắn rết theo nước lũ vào nhà. Tôi rất lo lắng nên luôn phải đóng kín cửa; trước khi cho con ngủ phải đập giường chiếu, kiểm tra từng góc", anh nói.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trung Giã, đến ngày 9/10, toàn xã có hơn 2.500 người thuộc 637 hộ bị ngập, nhiều thôn như Đa Hội, Bình An, An Lạc, Hòa Bình và Đô Tân bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền đã di dời các hộ trong vùng trũng đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức các tổ cứu trợ cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị kẹt. Một số đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên qua Trung Giã bị xói lở, làm tuyến đường tê liệt.

Khoảng 100 m cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua xã Trung Giã cũng bị nước lũ tràn qua, gây ngập, chỗ sâu nhất 0,6 m. Ngoài Trung Giã, nhiều xã khác ven sông Cầu và các nhánh sông Cà Lồ, sông Công cũng ghi nhận hàng trăm hộ dân ngập trong nước 0,5-1,5 m.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp tới các xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ đang ngập sâu để kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Tại Trung Giã và Đa Phúc, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cùng các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến, chủ động các phương án di dời dân trong tình huống xấu nhất, với tinh thần "an toàn tính mạng người dân là trên hết".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội tối 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Nước lũ vẫn đang xâm chiếm nhiều vùng khác, bất chấp nỗ lực đắp đê chống lũ của quân và dân.

Anh Chu Thế Công, ở thôn Trung Na, xã Nội Bài cho biết từ ngày 8/10, khi nghe tin lũ sông Cầu lên nhanh, địa phương đã huy động toàn dân tham gia đắp đê sông Cà Lồ (phụ lưu sông Cầu). Ban ngày, lúc nào cũng có 2-3 tốp, mỗi tốp 10-15 người làm. Tối có đến hàng trăm người, làm đến 11-12 giờ đêm. "Tôi lo lụt nên nghỉ làm công nhân, ở nhà đi đắp đê", anh nói. "Hôm nào cũng làm đến gần nửa đêm".

Nhưng lũ dồn về quá lớn. Chỉ nửa ngày nước dâng gần hai mét, chạm đến mép đê bao phía ngoài. Nhiều người dân vùng trũng khu anh được di chuyển lên đê lớn và nhà văn hóa, trường học tránh trú.

Người dân Sóc Sơn trắng đêm đắp đê, bất lực trước dòng nước lũ Thôn Đo, xã Trung Giã chống chọi nước lũ lúc 22h đêm 9/10. Video: Trainoibai

Đêm xuống, nhiều nơi ở huyện Sóc Sơn cũ đang không ngủ. Trên những triền đê, người dân thay nhau canh nước. Một số nơi lũ đã xâm lấn, điện đã cắt đã để đảm bảo an toàn. Anh Công nằm im trong căn nhà tối, sau hai ngày đắp đê và chạy đồ đạc. "Lại một đêm trắng con nước vẫn chưa chịu dừng", anh nói.

Quỳnh Dương