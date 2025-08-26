Người dân ngoại thành Hà Nội bắt đầu chạy lũ

Hà NộiTối 26/8, nước sông Bùi gây ngập sâu ở thôn Bùi Xá khiến hơn 120 hộ dân phải kê dọn đồ đạc, di chuyển phương tiện đến điểm cao để chạy lũ.

Con đường khoảng 500 m chạy dọc thôn ngập khoảng 50 cm. Nhiều gia đình đưa ôtô, xe máy ra khu vực cao ráo, đưa cá trong bể đi tiêu thụ và vận chuyển đồ dùng lên tầng trên.

Trong lúc đẩy hai xe máy từ sân lên tầng một, ông Bùi Thanh Tấn cho biết nước bắt đầu dâng từ 1h sáng. Đến trưa, mực nước còn cách mặt đường 1,5 m, nhưng 19h đã tràn vào sân. "Năm ngoái Bùi Xá ngập hai lần, có đợt gần một tháng. Năm nay nước lên không quá nhanh, nhiều nhà đã xây cao tầng nên chỉ cần chuyển đồ lên cao, không phải di tản ra trường học như trước", ông nói, dự đoán nếu mưa tiếp diễn, sáng mai đường làng có thể ngập gần một mét.

Nước tràn vào đường làng thôn Bùi Xá, tối 26/8. Ảnh: Gia Chính

Bùi Xá nằm sát sông Bùi, là vùng thoát lũ của xã Xuân Mai. Khi thượng nguồn mưa lớn, nước dâng sẽ gây ngập cho hạ du gồm Xuân Mai (xã Nam Phương Tiến cũ), Trần Phú (xã Hoàng Văn Thụ cũ) và Kiều Phú (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cũ). Với 120 hộ, gần 500 nhân khẩu, thôn được coi là "rốn" của "rốn lũ".

Chiều 26/8, mực nước các sông Tích, Bùi, Đáy đều lên. Lúc 17h, sông Bùi tại Yên Duyệt vượt báo động một 0,34 m; sông Tích tại Vĩnh Phúc dưới báo động ba 0,55 m. Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo 12-24 giờ tới, sông Tích có thể vượt báo động ba, sông Bùi đạt báo động ba, sông Đáy ở mức báo động một. Vùng ngập dự kiến mở rộng sang nhiều khu dân cư ven sông Bùi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã yêu cầu Hà Nội triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, khắc phục sự cố, đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ đê.

Ông Bùi Thanh Tấn đưa xe máy lên vị trí cao. Ảnh: Gia Chính

Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận mưa rất lớn, riêng Thạch Thất hơn 360 mm. Lượng mưa khiến nhiều tuyến phố trung tâm ngập sâu 0,5-1 m, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn.

Năm 2024, khu vực Xuân Mai, Trần Phú, Kiều Phú từng ngập hai đợt, vào cuối tháng 7 và giữa tháng 9. Đợt sau do bão Yagi, mưa lớn khiến 58 thôn, hơn 5.100 hộ với gần 23.000 người ở huyện Chương Mỹ cũ bị ngập; chính quyền phải sơ tán 2.100 hộ, hơn 8.800 người.

Gia Chính