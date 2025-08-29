Người dân nghĩ cách tiêu tiền được tặng dịp Quốc khánh cho ý nghĩa

Vợ chồng chị Ngọc Hà dành cả buổi tối 28/8 bàn cách tiêu 400.000 đồng cả nhà được tặng dịp 80 năm Quốc khánh với phương châm "làm gì cho ý nghĩa".

Khoản tiền nhỏ so với tổng thu nhập của vợ chồng nhưng người phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội nói rất vui vì cảm giác được Nhà nước quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân.

Hai vợ chồng chị dự định mua vé xem phim "Mưa đỏ", bộ phim về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ. Nhưng biết hai con nhỏ không đủ tuổi vào rạp, họ nảy ra sáng kiến rủ mọi người trong khu chung cư góp khoản đó vào bữa liên hoan mừng Ngày Độc Lập. "Năm nay tất cả các gia đình cùng tầng ở lại Hà Nội tổ chức ăn mừng, đi xem diễu binh, không ai về quê cả", chị nói.

100.000 đồng chị Ngọc Hà nói là quà tặng cho mỗi công dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đồng ý chủ trương này. Bộ Tài chính cùng các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tặng quà người dân trước 29/8.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ sự háo hức khi biết sẽ nhận được món quà dịp Quốc khánh. Các bài viết về thông tin người dân được tặng tiền nhận hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận.

Một số người dự định góp tiền đó mua thêm cờ, áo, khăn để cổ vũ diễu binh. Nhiều gia đình cho biết sẽ góp khoản tiền vào tổ chức tiệc mừng 80 năm độc lập, số khác chọn quyên góp cho người khó khăn.

Người dân xem sơ duyệt diễu binh tại Hà Nội, ngày 27/8. Ảnh:Ngọc Thành

Tối qua đến giờ, chị Phạm Nguyên, ở Thanh Hóa, đã 5 lần truy cập VNeID đăng ký nhận quà tặng 100 nghìn đồng, nhưng chưa thể truy cập. Hai hôm nay, người phụ nữ 35 tuổi, thảo luận với bạn bè, người thân cách sử dụng số tiền này.

Ngay trong tối qua, chị đã đặt mua một cuốn sách yêu thích, giá bằng đúng với số tiền này. "Như vậy vừa giữ làm kỷ niệm được lại có ích cho mình". Mẹ chồng Nguyên nói đã sắm chiếc chảo gang thay cái cũ sắp hỏng. Trong nhóm chat đại gia đình, mọi người vẫn tiếp tục rôm rả bàn cách tiêu khoản tiền này.

Chị Phạm Nguyên và các con cháu chụp ảnh kỷ niệm dịp lễ Quốc Khánh. Ảnh nhân vật cung cấp

Anh Nguyễn Đình Mạnh, 40 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội, thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, cho biết vẫn thấy vui khi nhận món quà nhỏ. "Nó đánh dấu sự no ấm, hòa bình của đất nước sau 80 năm", anh nói.

Mạnh cho biết sẽ ủng hộ nhân dân Cuba hoặc người dân miền Trung gặp khó khăn do mưa bão. Anh cũng lên mạng xã hội chia sẻ ý tưởng này, kêu gọi mọi người hưởng ứng.

Ông Trần Văn Đức, 50 tuổi, phản đối. Ông cho biết lần đầu tiên trong đời nhận được tiền Nhà nước tặng nên "sẽ dùng đúng mục đích là ăn mừng". "Ủng hộ người khó khăn thì lúc nào cũng có thể trích thu nhập, từ lương", ông nói.

Gia đình ông có bốn người, sẽ thêm khoản này vào bữa tiệc 2/9 để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt.

Bên cạnh những người hào hứng, cũng có ý kiến cho rằng nguồn lực khoảng 10.000 tỷ đồng nên được đầu tư vào các công trình phúc lợi để đem lại lợi ích lâu dài cho toàn dân.

Anh Đinh Văn Thành, 40 tuổi, ở Nam Định đề xuất dùng khoản tiền xây trường học hay hạ tầng giao thông để tất cả người dân và các thế hệ được hưởng. "Để nhận 100 nghìn đồng mà phải qua nhiều khâu đăng ký, rất mất thời gian", anh nói.

Đến ngày 28/8, có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank. MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, Agribank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank. Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money của VNPT.

Theo hướng dẫn, người dân có tài khoản ngân hàng cần truy cập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội". Bước thứ 2, chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Bước thứ 3 là nhập passcode. Sau đó, người dân chọn ngân hàng thụ hưởng và nhập thông tin liên kết, gồm số tài khoản và chứng minh nhân dân 9 số (nếu người dùng sử dụng giấy tờ này để đăng ký tài khoản trước đó).

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

