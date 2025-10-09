Người dân nghi bị cá sấu tấn công dưới sông

Khánh HòaNam thanh niên 22 tuổi ở xã Diên Lâm, chấn thương ở tay, chân khi xuống sông gỡ lưỡi câu bị mắc, nghi cá sấu tấn công.

Ngày 9/10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, cho biết sự việc xảy ra vào hôm qua khi nam thanh niên đến khu vực sông Chò gần cầu Suối Sâu B (thôn Xuân Trung) để câu cá.

Lúc này lưỡi câu vướng vào cành cây dưới sông. Người này lội xuống nước để gỡ bị cá sấu nặng chừng 10 kg tấn công vào cánh tay phải và chân trái. Sau một hồi giằng co, nam thanh niên thoát được và leo lên bờ, sau đó đến trạm y tế Khánh Bình để sơ cứu.

"Hiện sức khỏe nam thanh niên đã ổn định, nhưng sự việc gây lo lắng cho nhiều người dân địa phương", ông Hiệp nói, thêm rằng cá sấu này do một khu du lịch sinh thái ở địa phương nuôi, để sổng chuồng.

Nam thanh niên bị cá sấu cắn gây thương tích. Ảnh: UBND xã Diên Lâm

Hiện, chính quyền xã Diên Lâm chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng một số đơn vị chuyên nghiệp truy bắt cá sấu. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó do khu vực thượng nguồn sông Chò mưa lớn khiến sông đục và dâng cao.

Người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp cận khu vực sông và các hoạt động câu cá, tắm rửa, chăn thả gia súc gần sông cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Sông Chò có chiều dài 74 km, sâu hơn 2 m, bắt nguồn từ xã Ea Trang (tỉnh Đăk Lăk) và đi qua xã Trung Khánh Vĩnh, xã Xuân Đồng, đổ ra sông Cái ở Nha Trang (thuộc Khánh Hòa).

Bùi Toàn