Người dân New York tốn hơn nửa thu nhập để thuê nhà

MỹNgười New York phải chi trung bình gần 58% thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê nhà, tỷ lệ cao nhất nước.

Báo cáo khả năng chi trả nhà ở quý II của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho biết tình trạng thiếu nhà trong khi nhu cầu cao đã đẩy giá thuê trung bình tại New York tăng gần 2%. Hiện giá thuê bình quân là 4.186 USD mỗi căn (tính chung các loại nhà) một tháng, mức kỷ lục của quý II hàng năm.

Trong khi đó, thu nhập của người dân New York chỉ tăng 1,4%, chậm nhất trong các đô thị lớn tại Mỹ. Kết quả, tỷ lệ chi trả cho nhà ở trong thu nhập (RTI, Rent-to-Income Ratio Index) tiếp tục leo thang. Việc này khiến hộ gia đình thu nhập trung bình ở thành phố này không đủ tiền để sống trong căn hộ có giá bình dân mà không phải chịu các gánh nặng tài chính, theo báo cáo.

Một góc New York nhìn từ trên cao. Ảnh: Pixabay

Công ty môi giới Douglas Elliman và hãng thẩm định bất động sản Miller Samuel cho biết giá thuê trung bình ở Manhattan, nơi có Quảng trường Thời đại và các tòa nhà chọc trời nổi tiếng của New York, là 4.300 USD vào tháng 7.

Ở các khu vực khác như Brooklyn và Queens, giá thuê bình quân lần lượt 3.600 USD và 3.450 USD mỗi tháng. So với toàn quốc, mức giá thuê một căn hộ là 2.106 USD, theo công ty công nghệ dịch vụ bất động sản Zillow. "Thật đau lòng khi nhìn vào dữ liệu về New York", Lu Chen, nhà kinh tế cấp cao tại Moody’s nhận định. Theo chuyên gia, nhiều người chỉ còn cách ở ghép trong các căn hộ.

Cùng với New York, hai thành phố Miami và Fort Lauderdale (cùng bang Florida) là các địa phương có gánh nặng tiền thuê nhà đứng thứ 2 và 3, với RTI lần lượt là 36,8% và 32,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ này của hai thành phố đã hạ nhiệt so với cùng kỳ.

Trên toàn quốc, mức chi trả thuê nhà trong thu nhập quý vừa qua đã giảm xuống còn 26,8% so với mức 27,8% của cùng kỳ năm ngoái. Theo Moody’s, nguyên nhân do tiền thuê tăng chậm trong khi thu nhập hộ gia đình trung bình tăng 3,7%. Hiện chi phí thuê nhà trung bình tại Mỹ là 1.840 USD mỗi tháng.

Trong 20 năm qua, RTI trung bình toàn quốc dao động khoảng 25%. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra đại dịch, tỷ lệ này biến động, lên xuống quanh 24-26%. RTI hiện ở mức cao nhưng có xu hướng dần ổn định lại về ngưỡng trước đại dịch, theo Moody’s.

Ngược lại, giá bán nhà đơn lập trung bình đã tăng lên 408.140 USD mỗi căn, tức trên 43% kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Lý do, thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ nhưng nguồn cung nhà ở hiện hữu lẫn xây mới đều hạn chế. Riêng tại New York, tốc độ tăng giá nhà nhanh nhất cả nước, đạt 9% vào tháng 6 so với cùng kỳ 2023, theo dữ liệu từ Case-Shiller.

Anh Kỳ (theo Moody’s, CNN)