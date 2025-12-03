Người dân một phường ở Bắc Ninh đề nghị dừng phát loa báo thức lúc 4h30

Người dân tổ dân phố Đại Mão đề nghị phường Mão Điền dừng phát loa báo thức lúc 4h30 mỗi sáng vì "âm thanh quá sớm gây ảnh hưởng giấc ngủ".

Từ tháng 7 đến nay, qua cổng thông tin điện tử, nhiều người dân gửi phản ánh đến UBND phường Mão Điền về việc phát thanh quá sớm. Một công dân sinh sống tại đây cho biết loa của tổ dân phố ngoài việc phát thông báo thì đều đặn mở hai bài hát vào 4h30 hàng ngày. Người này cho rằng đây là hình thức gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới đời sống và giấc ngủ của người dân, nên đề nghị phường chỉ đạo điều chỉnh giờ phát thanh cho phù hợp.

Ngày 1/12, một công dân khác tiếp tục đề nghị dừng phát loa báo thức vào 4h30 và 4h45. Người này dẫn chứng rằng nhiều năm sinh sống tại Hà Nội không thấy phát loa vào các khung giờ trên. "Tôi nghĩ tổ dân phố văn hóa xét trên nhiều khía cạnh, chỉ tiêu như có lối sống văn minh, hành động đẹp, tương thân tương ái chứ không phải chỉ là việc phát loa báo thức", công dân này phản ánh.

Một công dân khác đề nghị giờ phát thanh nên chuyển sang 6h để phù hợp hơn với lịch sinh hoạt, đi làm và đi học của đa số người dân.

Loa phát thanh của một phường. Ảnh: Giang Huy

Trước các phản ánh, Ban quản lý tổ dân phố Đại Mão giải thích rằng hai bản nhạc báo thức phát vào 4h30 mùa đông và 4h45 mùa hè là nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam, được sử dụng từ nhiều năm. Việc phát nhạc "nhằm đánh thức người dân chuẩn bị lao động sản xuất; nhắc nhở các gia đình có việc lớn tập trung con cháu đúng giờ; đồng thời tạo thói quen dậy sớm cho đoàn thể, câu lạc bộ thể dục, đạp xe, đi bộ rèn luyện sức khỏe".

Tổ dân phố cho biết đây là phong trào duy trì nhiều năm nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế gia đình. Sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý, tổ dân phố đã họp thảo luận và "thống nhất tiếp tục giữ nguyên hình thức phát loa báo thức hàng ngày".

Gia Chính