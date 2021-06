Người dân miền Trung trong nắng nóng 40 độ

Đầu tháng 6 đến nay, một số nơi ở Nghệ An như TP Vinh duy trì mức 38 độ C, Tương Dương 39 độ C, Tây Hiếu và Đô Lương hơn 40 độ C.

5h30 ngày 2/6, anh Phan Văn Hướng, 27 tuổi, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tranh thủ lúc trời còn mát lái máy cày ra đồng làm đất cấy thuê. Theo anh Hướng, tới 9h sáng là phải nghỉ vì nắng nóng không thể chịu nổi, buổi chiều phải đợi sau 15h mới có thể tiếp tục.