'Người dân Matxcơva hào hứng khám phá văn hóa Việt Nam'

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là dịp để người dân và du khách cơ hội khám phá những giá trị văn hóa của Việt Nam, theo Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Du lịch Matxcơva.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Matxcơva diễn ra từ 25/7 đến 3/8 tại Quảng trường Manezhnaya, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nga. Sự kiện thu hút 968.000 lượt khách tham dự, trải nghiệm hoạt động.

Bà Regina Gleim – Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva chia sẻ về cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nga cũng như các kế hoạch hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa.

Bà Regina Gleim – Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva

- Điều gì đã truyền cảm hứng để Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam ngay tại trung tâm thủ đô?

- Lễ hội tiếp nối truyền thống giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ẩm thực, workshop thủ công và triển lãm, sự kiện mang đến cho người dân Matxcơva và du khách cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc, đậm bản sắc của Việt Nam.

Du khách ghé thăm lễ hội văn hóa Việt Nam với chủ đề "Sắc màu từ miền nhiệt đới" tại Matxcơva. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva

- Công chúng tại Nga hưởng ứng thế nào với các hoạt động văn hóa Việt Nam như trình diễn áo dài, biểu diễn nhạc truyền thống và giới thiệu ẩm thực?

- Lễ hội đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng từ đông đảo người dân và du khách. Khách tham quan hào hứng tham gia các lớp học nấu ăn với những món đặc trưng như phở bò, nem cuốn, và cốm xào. Các tiết mục múa rối nước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, võ thuật và múa dân gian Việt Nam để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ.

Bộ sưu tập áo dài "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhà thiết kế Vũ Việt Hà thu hút công chúng nhờ khắc họa vẻ đẹp của Thủ đô qua hình tượng những loài hoa. Khách tham quan cũng ấn tượng với triển lãm sơn mài – sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và thiết kế hiện đại. Trong khi đó, triển lãm ảnh "Việt Nam: Đất nước và Con người" phản ánh phong cảnh và đời sống thường nhật. Nhiều hoạt động trải nghiệm trực tiếp như nặn tò he, làm tranh Đông Hồ, mua sắm sản phẩm thủ công truyền thống (sơn mài, nón lá) tạo thêm sự hấp dẫn. Phản hồi chung trên mạng xã hội và trực tiếp tại sự kiện đều rất tích cực, nhấn mạnh đến tính chân thực và bầu không khí đặc sắc của lễ hội.

Trình diễn BST áo dài "Hà Nội 12 mùa hoa" của NTK Vũ Việt Hà tại lễ hội. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva

- Sau lễ hội, Matxcơva sẽ tiếp tục kế hoạch hợp tác hay trao đổi văn hóa với các thành phố của Việt Nam như thế nào?

- Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva duy trì đối thoại tích cực với các đối tác Việt Nam và đang tìm kiếm những hình thức hợp tác mới. Trong những năm gần đây, Matxcơva đã tổ chức nhiều đoàn xúc tiến sang Việt Nam, trong đó có các chuyến công tác đến Hà Nội (tháng 9/2024) và TP HCM (tháng 2/2025), nhằm tăng cường kết nối trong lĩnh vực du lịch.

Các nỗ lực này không chỉ quảng bá Matxcơva như một điểm đến mà còn thúc đẩy các sáng kiến chung, bao gồm chương trình trao đổi văn hóa, chiến dịch truyền thông và tổ chức sự kiện song phương.

Trình diễn múa rối nước truyền thống tại Lễ hội văn hóa Việt Nam. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva

- Thông điệp mà Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva muốn gửi đến người dân và du khách quốc tế qua các sự kiện này là gì?

- Thông qua các sự kiện như Lễ hội Văn hóa Việt Nam, Ủy ban Du lịch Thành phố Matxcơva muốn nhấn mạnh tinh thần cởi mở, sự đa dạng văn hóa và lòng hiếu khách. Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm củng cố quan hệ giao lưu quốc tế, xây dựng hình ảnh Matxcơva như một đô thị năng động, hội nhập.

- Sự kiện đã thúc đẩy du lịch thành phố như thế nào?

- Dự kiến đến năm 2030, Matxcơva sẽ đón khoảng 7,3 triệu lượt khách tham dự lễ hội văn hóa, hội chợ, hòa nhạc và sự kiện cộng đồng. Điều này phản ánh nhu cầu gia tăng trải nghiệm văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của Matxcơva là trung tâm giao lưu quốc tế.

Bằng việc mang đến các chương trình đặc sắc, Ủy ban hướng tới nâng cao sức hút của Matxcơva với du khách quốc tế, đồng thời tạo thêm trải nghiệm cho người dân. Trong bối cảnh cạnh tranh của ngành du lịch, những sáng kiến này đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng hiện diện, thúc đẩy du lịch văn hóa và hướng tới phát triển bền vững. Matxcơva sẵn sàng chào đón thêm nhiều du khách từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Yên Chi