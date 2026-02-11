Người dân lội bùn, bắc ván vào nhà trên đường Nguyễn Tuân

Bên cạnh niềm vui sắp có con đường mới khang trang, người dân sống hai bên đường Nguyễn Tuân đang phải đối mặt với lượng lớn bùn đất từ quá trình thi công hệ thống thoát nước trước cửa nhà.

Nhiều khu vực bị đào xới nhưng không có biện pháp che chắn, không có biển cảnh báo, vật liệu để tràn ra đường.