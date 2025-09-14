Người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khi làm thủ tục hành chính không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Thủ tướng ngày 13/9 ban hành chỉ thị thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì cùng các cơ quan liên quan tham mưu sửa đổi quy định về định danh và xác thực điện tử để tích hợp giấy tờ điện tử trên VNeID, hoàn thành trong tháng 11.

Bộ Công an hướng dẫn các bộ ngành, địa phương kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn khai thác thông tin người dân, doanh nghiệp trong ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trước 20/9.

Hàng tháng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ ngành sẽ công bố danh mục giấy tờ của công dân đã tích hợp trên VNeID để thay thế giấy tờ vật lý.

Hành khách sử dụng VNeID tại cửa kiểm tra an ninh sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Duy

Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương sớm cắt giảm hồ sơ với 324 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID thay thế giấy tờ vật lý và 196 thủ tục hành chính có nguồn dữ liệu đang khai thác từ bộ ngành để cắt giảm, đơn giản.

Đồng thời, các cơ quan tham mưu sửa đổi quy định để cấp 31 loại giấy tờ thiết yếu của cá nhân và 8 loại giấy tờ thiết yếu của doanh nghiệp qua VNeID; chỉ cấp giấy tờ vật lý khi công dân có yêu cầu.

Trên cơ sở danh sách đề xuất tích hợp 578 loại giấy tờ trên VNeID của Bộ Công an, các bộ ngành, địa phương nghiên cứu và tích hợp trong tháng 11.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước không yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi tiếp nhận, giải quyết các giao dịch dân sự, thương mại cũng như hoạt động khác trong đời sống xã hội.

Tại chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Công an, Xây dựng, Tài chính và các địa phương ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại tất cả sân bay từ tháng 10; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện tại Hà Nội, TP HCM trong năm 2025.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao mua sắm, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị để triển khai ứng dụng sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử trên VNeID tại các sân bay, hoàn thành trước 30/10.

Từ 15/9, ACV phối hợp cùng các hãng hàng không trong nước hướng dẫn tất cả hành khách dùng căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên VNeID để qua cửa kiểm soát an ninh, lên tàu bay.

Từ 1/12, các sân bay chỉ làm thủ tục tại quầy với hành khách có hành lý ký gửi hoặc hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên phải mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay bằng sinh trắc học trên VNeID hoặc hệ thống ki-ốt tự phục vụ tại sân bay.

Vũ Tuân