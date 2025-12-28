Người dân Khe Sanh trở về nhà sau 41 ngày sạt lở

Bà Tống Nữ Trang, một trong 12 hộ dân bị ảnh hưởng, đã trở về nhà sau 41 ngày sơ tán. Thời gian qua, bà ở tạm tại trụ sở cũ của Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa. Khi tuyến kè sắp hoàn thành, bà trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại sinh hoạt.

Hiện bà chưa mở lại quán cơm mà nấu ăn hỗ trợ bộ đội thi công. “Trước đây tôi không nghĩ có thể làm kè chắc chắn ở khu vực vực sâu hơn 20 m phía sau nhà. Nay mưa lớn cũng không còn lo sạt lở”, bà nói.