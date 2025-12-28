Người dân Khe Sanh trở về nhà sau 41 ngày sạt lở

Đến nay, bờ kè đã hoàn thành hơn 80%, cơ bản bảo đảm điều kiện để người dân quay trở lại sinh sống, sinh hoạt bình thường. Để hỗ trợ các hộ dân trở về nhà, bộ đội và công an đã giúp di chuyển tài sản về lại nơi ở.
Bà Tống Nữ Trang, một trong 12 hộ dân bị ảnh hưởng, đã trở về nhà sau 41 ngày sơ tán. Thời gian qua, bà ở tạm tại trụ sở cũ của Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa. Khi tuyến kè sắp hoàn thành, bà trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại sinh hoạt.
Hiện bà chưa mở lại quán cơm mà nấu ăn hỗ trợ bộ đội thi công. “Trước đây tôi không nghĩ có thể làm kè chắc chắn ở khu vực vực sâu hơn 20 m phía sau nhà. Nay mưa lớn cũng không còn lo sạt lở”, bà nói.
Chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh là hộ dân chịu thiệt hại nặng nhất sau vụ sạt lở. Một nửa căn nhà hai tầng bị sập xuống vực phía sau, nhiều tài sản bị vùi lấp. Chị cho biết khi tuyến kè hoàn thành sẽ xây dựng lại phần hư hỏng và mong được Nhà nước hỗ trợ để sửa chữa ngôi nhà.
Nhiều công trình vệ sinh phía sau nhà bị sạt lở vùi lấp, người dân dự kiến xây dựng lại sau khi tuyến kè hoàn thành. Ông Tống Phúc Hoàng cho biết từ nay có thể yên tâm sinh sống và buôn bán tại đây. "Nếu phải tái định cư sẽ không thuận lợi bằng khi nhà cửa đã được gia cố, ổn định", ông nói.
Công trình có tổng vốn đầu tư 18 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 31/12. Đến nay, bộ đội đã đắp khoảng 20.000 m3 đất, gia cố mái taluy, làm hệ thống thoát nước mặt thu gom nước trong khu dân cư và xử lý khu vệ sinh. Các đơn vị đang tiếp tục đào đất, trải lớp vải gia cố nền đất chống sạt lở.
Chiến sĩ lắp đặt mương nhựa lắp ghép để thu gom nước thải và thoát nước dọc tuyến kè. “Chúng tôi làm việc liên tục ngày đêm, phấn đấu hoàn thành bờ kè để người dân sớm trở về nhà”, chiến sĩ Lê Quang Mạnh nói.
Ngoài làm ban ngày, ban đêm công trường được thắp sáng để gần 300 bộ đội cùng 35 xe tải, 6 máy đào, 3 máy lu và 2 máy ủi thi công liên tục đến 22h.
Những ngày qua, dù mưa nhiều, ban đêm sương mù dày đặc, bộ đội vẫn duy trì thi công liên tục. Bà Nguyễn Thái Cẩm Tú cho biết nhờ các chiến sĩ làm việc đến khuya, công trình đã sắp hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống.
11 ngôi nhà trên đường Hùng Vương và một nhà nghỉ trên đường Lê Duẩn, phía sau giáp vực sâu, đã được xây dựng kè bảo vệ. Phần lớn các hộ xây nhà tầng kiên cố, liền kề; tầng một dùng để kinh doanh, các tầng trên để sinh hoạt. Sau khi trở về, người dân tiếp tục buôn bán, dần ổn định cuộc sống.
Bộ đội làm kè chống sạt lở. Video: Đắc Thành
Đắc Thành