Người dân Iran 'mất kết nối Internet' khi các cuộc biểu tình lan rộng

Truyền thông đưa tin người dân Iran "mất kết nối Internet và liên lạc điện thoại quốc tế", trong lúc các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng.

Các cuộc biểu tình ở Iran tiếp tục diễn ra suốt đêm 8/1, khi đám đông tập trung trên đại lộ Ayatollah Kashani ở Tehran hay đổ xuống đường ở thành phố Abadan phía tây. Tổ chức giám sát trực tuyến Netblocks cùng ngày cho biết "dữ liệu chỉ ra rằng Iran đang trong tình trạng mất kết nối Internet trên toàn quốc".

AP cũng đưa tin người dân Iran mất kết nối điện thoại quốc tế, khi các cuộc gọi bằng cả điện thoại cố định và di động từ Dubai, UAE, tới nước này đều không thể liên lạc.

Người dân Iran tập trung trên đường phố ở Kermanshah hôm 8/1. Ảnh: AFP

Tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights (IHR) có trụ sở tại Na Uy hôm 8/1 cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran, trong đó có 8 trẻ vị thành niên.

IHR nói ngày 7/1 là "ngày đẫm máu nhất", khi có 13 người biểu tình thiệt mạng. Giám đốc IHR Mahmood Amiry-Moghaddam cho biết thêm hàng trăm người ở Iran bị thương và hơn 2.000 người bị bắt vì biểu tình.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin ít nhất 21 người, trong đó có cả nhân viên lực lượng an ninh, đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra biểu tình. Hãng thông tấn Fars cho biết một sĩ quan cảnh sát Iran đã thiệt mạng ở Tehran trong lúc làm nhiệm vụ "kiểm soát tình hình bất ổn".

Trang thông tin HRANA, có trụ sở tại Mỹ, cho biết các cuộc biểu tình ở Iran diễn ra tại 348 địa điểm trên khắp 31 tỉnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 8/1 kêu gọi "kiềm chế tối đa" trong ứng phó các cuộc biểu tình, nói rằng "cần tránh mọi hành vi bạo lực hoặc cưỡng chế". Ông Pezeshkian trước đó cũng ra lệnh cho lực lượng an ninh không sử dụng biện pháp trấn áp với người tuần hành ôn hòa.

Sóng biểu tình Iran bùng phát từ hôm 28/12, khi giới tiểu thương ở thủ đô Tehran tổ chức đình công nhằm phản đối tình hình kinh tế trì trệ và giá cả tăng cao. Phong trào sau đó lan rộng sang các khu vực khác tại Iran, với sự tham gia của tầng lớp sinh viên.

Ngọc Ánh (Theo AFP, AP)