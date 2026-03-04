Người dân giao nộp tê tê quý hiếm

Ngày 4/3, Công an phường Cái Răng hoàn tất thủ tục, bàn giao con tê tê trưởng thành dài khoảng 1,05 m, nặng 3,2 kg cho Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ tiếp nhận, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Sáng qua, ông Quang phát hiện con vật tại khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (khu vực 3, phường Cái Răng). Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm cần bảo vệ, ông đã chủ động giao nộp cho công an.
Theo xác định ban đầu, con tê tê trên thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
An Bình