Người dân giao nộp tê tê quý hiếm

Cần ThơPhát hiện con tê tê trong khu tái định cư, ông Nguyễn Văn Quang, 48 tuổi, đã mang đến công an phường giao nộp để cơ quan chức năng chăm sóc, thả về tự nhiên.

Ngày 4/3, Công an phường Cái Răng hoàn tất thủ tục, bàn giao con tê tê trưởng thành dài khoảng 1,05 m, nặng 3,2 kg cho Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ tiếp nhận, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ông Nguyễn Văn Quang nộp con tê tê cho Công an phường Cái Răng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Sáng qua, ông Quang phát hiện con vật tại khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (khu vực 3, phường Cái Răng). Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm cần bảo vệ, ông đã chủ động giao nộp cho công an.

Con tê tê do ông Quang phát hiện nặng 3,2 kg. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo xác định ban đầu, con tê tê trên thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

