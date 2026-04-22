Người dân giao nộp hai gấu ngựa nuôi hơn 20 năm

Nghệ AnNgười dân ở xã Quang Đồng bàn giao hai con gấu ngựa cái, mỗi con nặng 90 kg, cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam sau hơn 20 năm nuôi nhốt tại nhà.

Ngày 22/4, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã và Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 tới nhà một hộ dân ở xã Quang Đồng (trước đây thuộc huyện Yên Thành) kiểm tra sức khỏe cho hai con gấu.

Kết quả cho thấy chúng đủ điều kiện sức khỏe, được chuyên gia gây mê và đưa vào lồng chuyên dụng để vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) trong hôm nay.

Gấu ngựa cái được nuôi nhốt trong lồng sắt tại nhà một hộ dân ở xã Quang Đồng. Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á

Gấu ngựa, tên khoa học Ursus thibetanus, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB. Hai con vật, mỗi con nặng khoảng 90 kg, được gia đình hộ dân ở xã Quang Đồng nuôi nhốt trong lồng sắt hơn 20 năm. Từ năm 2005, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã gắn chip để quản lý và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Thời gian qua, sau khi được chính quyền xã Quang Đồng vận động, hộ dân đã tự nguyện chuyển giao hai gấu ngựa này.

Hai gấu ngựa cái được đặt tên Chim Vàng Anh (Oriole) và Cúc cu (Cuckoo) - những loài chim gợi hình ảnh tự do. Theo Tổ chức Động vật châu Á, việc đặt tên nhằm nhận diện và gửi gắm kỳ vọng về hành trình hồi phục khi chúng về trung tâm cứu hộ.

Sau khi tiếp nhận, hai gấu ngựa sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi dần hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Cứu hộ hai gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 20 năm. Video: Tổ chức Động vật châu Á

Hiện cả nước còn khoảng 150 gấu ngựa bị nuôi nhốt trong các hộ gia đình. Chúng thường bị giữ trong lồng chật hẹp, bị khai thác mật, tổn thương cả thể chất lẫn tâm lý. Nhiều con sau cứu hộ bị tàn tật, không thể tái thả về tự nhiên.

Đây là chuyến cứu hộ thứ ba trong năm 2026 của Tổ chức Động vật châu Á. Đến nay, tổ chức đã cứu hộ 297 con gấu tại Việt Nam.

Nghệ An từng là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt nhiều nhất cả nước, với hơn 570 con vào năm 2005. Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, kiểm lâm và các tổ chức bảo tồn, số lượng này đã giảm mạnh, hiện còn hơn 10 con.

Đức Hùng