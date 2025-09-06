Người dân giao nộp 5 bồ câu Nicobar quý hiếm ở Côn Đảo

TP HCMMột người dân ở Côn Đảo đã tự nguyện bàn giao 5 con bồ câu Nicobar - loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới - cho Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo.

Số chim gồm một con trống và bốn mái, nặng 190-250 gram, được người dân bắt được và bàn giao cho cơ quan chức năng ngày 5/9. Theo quy định, sau khi tiếp nhận, chim sẽ được thả về tự nhiên. Tuy nhiên, do cả 5 con đều bị thương, nếu thả ngay có thể ảnh hưởng đến sự sống, Phòng Kinh tế đã nhờ Vườn quốc gia Côn Đảo hỗ trợ chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi tái thả.

Một bồ câu Nicobar vừa được người dân giao nộp. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

Bồ câu Nicobar (Caloenas nicobarica) phân bố ở các đảo nhỏ và ven biển quần đảo Nicobar, Ấn Độ Dương. Ở Việt Nam, loài này từng ghi nhận tại Côn Đảo cách đây gần 20 năm, còn được gọi là bồ câu lông cổ, bồ câu đuôi trắng hay bồ câu kền kền. Tháng 11/2022, Vườn quốc gia Côn Đảo phát hiện chúng xuất hiện tại hòn Bảy Cạnh.

Khi trưởng thành, loài chim này dài khoảng 34 cm, lông xanh ánh kim phản chiếu màu đồng, đầu đen, đuôi ngắn với lớp lông trắng. Chúng thường kiếm ăn trên mặt đất ở những nơi nhiều lá rụng, thức ăn chính là trái cây rừng, hạt cứng và động vật không xương sống. Mỗi lần sinh sản, chim chỉ đẻ một trứng, làm tổ đơn giản bằng vài cành cây nhỏ.

5 bồ câu Nicobar được nuôi dưỡng, chăm sóc ở Trung tâm giáo dục môi trường Vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

Vườn quốc gia Côn Đảo rộng hơn 19.800 ha, trong đó 5.800 ha rừng và 14.000 ha biển, ghi nhận 25 loài thú, 85 loài chim, 32 loài bò sát, 13 loài ếch nhái cùng hơn 1.700 loài sinh vật biển.

Trường Hà