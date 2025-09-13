Người dân giao nộp 2 con rái cá quý hiếm

Đồng ThápHai con rái cá quý hiếm nặng 6 kg vừa được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn.

Ngày 13/9, Công an xã Hòa Long phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp và Trại rắn Đồng Tâm, tiếp nhận hai con rái cá từ anh Lưu Minh Nhựt, 26 tuổi, ở xã Hòa Long (huyện Lai Vung cũ).

Anh Nhựt cho biết đã nhặt được cặp rái cá khoảng nửa tháng trước khi đi làm đồng, sau khi biết đây là loài quý hiếm đã chủ động giao cho cơ quan chức năng.

Hai con rái cá do người dân giao nộp. Ảnh: Phước Thanh

Hai con rái cá gồm một đực, một cái, hiện được đưa về Trại rắn Đồng Tâm chăm sóc, bảo tồn và nhân giống sinh sản.

Theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rái cá là động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó đầu tháng 8, Trại rắn Đồng Tâm cũng tiếp nhận một con rái cá vuốt bé nặng 3,5 kg do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp bàn giao.

Ngọc Tài - Phước Thanh