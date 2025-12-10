Người dân được trải nghiệm UAV, robot trên phố đi bộ hồ Gươm

TECHFEST VIỆT NAM 2025 đưa robot, UAV và các công nghệ Make in Viet Nam ra phố đi bộ hồ Gươm, cho phép người dân trực tiếp trải nghiệm trong ba ngày.

Từ 12 đến 14/12, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành "sân khấu mở" của Techfest Việt Nam 2025, với các màn trình diễn robot, UAV, nền tảng AI cùng nhiều giải pháp công nghệ số do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, phát triển.

Các show trình diễn và trải nghiệm công nghệ được bố trí dọc hai tuyến phố Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ, mở cửa liên tục cho người dân. Đây cũng là lần đầu tiên, các sản phẩm công nghệ chiến lược do doanh nghiệp Việt Nam phát triển được trình diễn trong không gian công cộng tại trung tâm Hà Nội. Khách tham quan có thể quan sát, chạm tay trực tiếp và tìm hiểu cách các công nghệ này vận hành, thay vì theo dõi qua màn hình hay trình diễn trên sân khấu.

Trình diễn UAV tại Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 hồi tháng 10 tại Ninh Bình. Ảnh: Giang Huy

Đây chỉ là một trong bốn không gian trải nghiệm của Techfest Việt Nam 2025. Các không gian này được chia thành bốn khu vực, bao quanh Bờ Hồ, mỗi nơi sẽ phản ánh một nhóm chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Khu khởi nghiệp và tăng trưởng giới thiệu các startup, spin-off từ viện, trường, doanh nghiệp scale-up và các dự án công nghệ sâu trong y tế, giáo dục, nông nghiệp thông minh và trí tuệ nhân tạo. Đây là nơi các nhóm sáng lập trực tiếp giới thiệu sản phẩm, mô hình và chia sẻ câu chuyện phát triển với khách tham quan.

Khu tiền kỳ lân, kỳ lân và tập đoàn trưng bày các sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp tiên phong và các đơn vị spin-off từ tập đoàn lớn, hướng tới giải quyết những bài toán quy mô quốc gia và hình thành thế hệ doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng nhanh. Các gian hàng được bố trí theo chuyên đề, giúp nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm cơ hội hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ.

Trong khi đó, khu xây dựng hệ sinh thái, mô phỏng các thành phần hình thành văn hóa khởi nghiệp như vườn ươm, quỹ đầu tư, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ. Tại đây, người tham dự có thể tìm hiểu vai trò của từng chủ thể trong quá trình đưa một ý tưởng công nghệ từ nghiên cứu ra thị trường.

Các khu vực trải nghiệm tại Techfest Việt Nam 2025 được bố trí xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: BTC

Bên cạnh các không gian trải nghiệm và trình diễn công nghệ, chuỗi hoạt động bên lề cũng được tổ chức quanh hồ Gươm, gồm các buổi talkshow, workshop, studio AI chụp ảnh lấy ngay, thử thách AR và giao lưu eSports.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc lựa chọn phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm làm địa điểm tổ chức là chủ ý từ ban tổ chức nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. "Ban đầu, Techfest Việt Nam 2025 được dự kiến tổ chức tại các trung tâm hội nghị, triển lãm như những năm trước. Tuy nhiên, khi đưa sự kiện vào không gian sinh hoạt quen thuộc, người dân có thể tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên hơn", ông Tuấn nói.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết sự kiện năm nay có khoảng 700 gian trưng bày, tập trung vào công nghệ số và các sản phẩm mới. Theo ban tổ chức, việc chuyển sang mô hình không gian mở được kỳ vọng giúp TECHFEST tiếp cận đông đảo công chúng hơn, không chỉ giới startup, nhà đầu tư hay chuyên gia. Người tham dự có thể vừa tham quan, vừa tìm hiểu công nghệ, cập nhật chính sách và nghe các câu chuyện khởi nghiệp ngay trong không gian phố đi bộ.

TECHFEST VIỆT NAM 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức từ ngày 12 đến 14/12, với chủ đề "Công nghệ Make in Viet Nam - Động lực tăng trưởng mới". Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham dự trực tiếp và trực tuyến, cùng 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm và 1.700 startup trong và ngoài nước.

Trọng Đạt

