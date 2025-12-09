Quán quân khởi nghiệp quốc gia sẽ tham gia World Cup Startup

Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup tại Mỹ.

Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia sẽ diễn ra tối 12/12, tại Hội trường UBND thành phố Hà Nội. Đội giành giải cao nhất sẽ được trao suất tham dự Startup World Cup tổ chức tại San Francisco (Mỹ), qua đó có cơ hội cạnh tranh giải thưởng trị giá một triệu USD.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ là đơn vị triển khai, nhằm tìm kiếm và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt trong và ngoài nước.

Sản phẩm công nghệ giới thiệu tại Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, tháng 10/2025. Ảnh: Lưu Quý

Cuộc thi hướng tới những startup ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán của thị trường và xã hội. Để tham gia, startup phải đảm bảo điều kiện có sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển đến giai đoạn mẫu thử.

Nhóm dự thi gồm các doanh nghiệp có nhà sáng lập hoặc đồng sáng lập là người Việt Nam, người gốc Việt đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, cũng như doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Từ hàng trăm hồ sơ gửi về, Top 10 đội thi xuất sắc đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết. Tại đây, các đội sẽ trình bày trực tiếp trước hội đồng giám khảo về mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ và định hướng phát triển, tập trung vào khả năng ứng dụng thực tiễn và tiềm năng mở rộng.

Theo ban tổ chức, ngoài yếu tố như tính sáng tạo, nhu cầu thị trường, kế hoạch kinh doanh và lợi thế cạnh tranh, tiêu chí đánh giá của cuộc thi năm nay chú trọng vào tác động xã hội, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo số. Những dự án thể hiện khả năng giải quyết các vấn đề cụ thể, có tác động rõ ràng và đo lường được, đồng thời gắn với tầm nhìn dài hạn về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, sẽ được đánh giá cao.

Các hoạt động, sự kiện của Techfest Việt Nam 2025 được tổ chức quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Năm 2025, tổng giá trị giải thưởng và các gói hỗ trợ của Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đạt mức cao nhất, lên 50.000 USD. Ngoài suất dự Startup World Cup, các đội thi còn có cơ hội tiếp cận nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác của cuộc thi.

Trong các vòng thi, doanh nghiệp được kết nối với hơn 100 quỹ và nhà đầu tư trong nước, quốc tế, tham gia chương trình huấn luyện, cố vấn chuyên sâu, đồng thời nhận được sự bảo trợ truyền thông từ mạng lưới hơn 200 cơ quan báo chí.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia được khởi xướng từ năm 2015, là hoạt động trọng tâm, nằm trong khuôn khổ sự kiện Techfest Việt Nam.

Năm nay, Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14/12 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với nhiều hoạt động công bố chính sách và kết nối đầu tư.

Ngoài Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp, chương trình còn bao gồm nhiều hoạt động, sự kiện như Diễn đàn chính sách quốc gia, hợp tác quốc tế về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.... Hình ảnh Thánh Gióng được lựa chọn làm biểu trưng cho Techfest Việt Nam 2025, tượng trưng cho sức mạnh cộng đồng và khát vọng vươn lên.

Trọng Đạt

