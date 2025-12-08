Loạt hoạt động nổi bật tại Techfest Việt Nam 2025

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam) 2025 lần đầu được tổ chức theo hình thức không gian mở, với nhiều hoạt động thi đấu, trải nghiệm không gian công nghệ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Techfest Việt Nam năm nay với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới" sẽ diễn ra ngày 12- 26/12. Có khoảng 30 hoạt động gồm các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm chuyên đề tổ chức tại các điểm trường, viện nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội... xuyên suốt trong tháng 12.

Điểm nhấn của sự kiện gồm các hoạt động trải nghiệm công nghệ sẽ diễn ra từ ngày 12-14/12 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây là năm đầu tiên sự kiện chuyển từ mô hình hội trường sang không gian mở, cho phép người dân tiếp cận công nghệ theo cách trực diện, sinh động.

Theo ban tổ chức, những chương trình này sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Xuyên suốt sự kiện, hàng loạt chương trình sẽ được tổ chức, tạo điều kiện để người dân được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới và mô hình kinh doanh hiện đại.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm khởi nghiệp của một doanh nghiệp trẻ trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2025. Ảnh: Lê Tân

Lễ khai mạc định vị tầm nhìn quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo

Lễ khai mạc Techfest 2025 diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 13/12 sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn mới của đất nước với trọng tâm triển khai Chiến lược Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là các công bố về chiến lược mới, cùng các chính sách, định hướng và giải pháp sẽ được đưa ra nhằm huy động toàn dân tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là "Doanh nghiệp một người".

Tại sự kiện, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương cũng sẽ chính thức được khởi động, cùng các chương trình vinh danh Top 10 địa phương tiêu biểu trong thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, Top 10 thương vụ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2025. Người tham dự cũng sẽ được trải nghiệm các sản phẩm công nghệ nổi bật, mô hình kinh doanh đột phá của khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

Lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025

Là một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được phát động từ 2020, năm nay Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam sẽ là một phần trong khuôn khổ Techfest 2025, dự kiến diễn ra chiều 13/12.

Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế. Năm nay, lần đầu tiên giải sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược thuộc danh mục công nghệ nền tảng, công nghệ cốt lõi, góp phần đưa Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Trải nghiệm công nghệ trên phố đi bộ

Tại Techfest 2025, khu vực hồ Hoàn Kiếm biến thành "bản đồ khởi nghiệp thu nhỏ", kết nối người dân, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế trong chuỗi trải nghiệm xuyên suốt. Tâm điểm là bốn khu triển lãm tạo thành dòng chảy liền mạch từ nghiên cứu, ươm tạo đến thương mại hóa và mở rộng thị trường.

Các khu vực để người dùng đến tham quan, trải nghiệm gồm: Khu Khởi nghiệp và tăng trưởng; Khu Xây dựng hệ sinh thái; Khu Trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược; Khu Tiền kỳ lân, kỳ lân, tập đoàn.

Đây được coi là "trái tim" của lễ hội, đưa công nghệ vào đời sống theo cách trực quan và mới mẻ. Mỗi khu vực sẽ có các phương thức trải nghiệm khác nhau để khách tham quan hiểu sâu về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Ban tổ chức dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt tham gia trực tuyến và trực tiếp, với sự hiện diện của đại diện hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và các vùng quốc tế như Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu.

Diễn đàn chính sách kết nối đầu tư quốc tế

Xuyên suốt các ngày hội là diễn đàn chính sách quốc gia và hợp tác đầu tư quốc tế - một trong những điểm nhấn lớn của Techfest năm nay. Tại đây, các chuyên gia, quỹ đầu tư và tổ chức toàn cầu thảo luận mô hình hợp tác công - tư, xu hướng vốn mạo hiểm, các bài toán thị trường và định hướng điều chỉnh chính sách để Việt Nam hình thành một hệ sinh thái đầu tư năng động hơn.

Diễn đàn dự kiến quy tụ hàng trăm chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan cùng đại diện các quỹ uy tín, chia sẻ góc nhìn về thách thức trong chuyển đổi kép, đô thị thông minh, kinh tế xanh và cơ hội cho startup công nghệ sâu.

Chung kết cuộc thi tài năng khởi nghiệp

Trong khuôn khổ sự kiện, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 sẽ tổ chức vòng chung kết vào tối 12/12. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và tôn vinh những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của người Việt trong và ngoài nước, những đơn vị tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các thách thức của doanh nghiệp và xã hội.

Sự kiện quy tụ 10 đội thi xuất sắc toàn quốc, được tuyển chọn từ hàng trăm hồ sơ qua các vòng đánh giá và chọn ra những đội có tầm nhìn, mô hình kinh doanh cùng giải pháp công nghệ thực tiễn.

Hoạt động cộng đồng lan tỏa tinh thần khởi nghiệp toàn dân

Không gian công nghệ mở tại phố đi bộ dự kiến là nơi diễn ra hàng loạt hoạt động hướng tới cộng đồng: talkshow truyền cảm hứng, workshop thực hành, thử thách AR/AI, khu chụp hình AI lấy ngay, khu tương tác robot... Mỗi hoạt động được thiết kế để giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ và cách sáng tạo có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất nhỏ.

Song song với các màn trình diễn, Techfest 2025 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối: từ người trẻ khởi nghiệp, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đến nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Sự gặp gỡ giữa các bên trong một không gian mở được kỳ vọng là tiền đề cho những hợp tác mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Techfest 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Hà Nội chủ trì, diễn ra trong bối cảnh tròn một năm Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, trong đó khởi nghiệp sáng tạo được xác định là một nội hàm quan trọng trong định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Sự kiện được kỳ vọng là nơi giúp nâng cao tính mở, tính kết nối và có tác động hiệu quả tới hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; khẳng định vai trò quản lý nhà nước thông qua việc công bố các chính sách mới, cập nhật số liệu hệ sinh thái và thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác công - tư, thị trường đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Lưu Quý