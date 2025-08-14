Người dân được trả tiền khi tố vi phạm giao thông qua ứng dụng

Ấn ĐộCảnh sát giao thông Delhi khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng để báo cáo vi phạm và có cơ hội nhận thưởng.

Cảnh sát giao thông Delhi ra mắt lại ứng dụng Traffic Prahari, một nền tảng cho phép người dân báo cáo những vi phạm luật giao thông và nhận thưởng bằng tiền mặt cho những báo cáo hợp lệ. Sáng kiến nhằm tăng cường an toàn giao thông bằng cách khuyến khích người dân trực tiếp tham gia giám sát và thực thi luật.

Kể từ khi ra mắt lại vào ngày 1/9/2024, ứng dụng Traffic Prahari nhận được sự tham gia tích cực từ người dân trên khắp thành phố. Nhiều người dùng thành lập các nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để phối hợp hoạt động, chia thành phố thành các khu vực để bao quát được nhiều địa điểm hơn. Một số người đã biến điều này thành nguồn thu nhập ổn định, đặc biệt với người thất nghiệp, bằng cách thường xuyên báo cáo vi phạm và nhận thưởng hàng tháng.

Đại diện chính quyền Delhi trao chứng nhận và giải thưởng tiền mặt cho những người dân có đóng góp tích cực qua ứng dụng giao thông trong thời gian tháng 9/2024-2/2025. Ảnh: Lieutenant Governor of Delhi

Quá trình thực hiện khá đơn giản. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dân tải ứng dụng Traffic Prahari, đăng ký bằng số điện thoại di động và mã OTP, sau đó tải ảnh hoặc video vi phạm. Nội dung phải hiển thị rõ ràng dấu thời gian và vị trí GPS để khiếu nại được xem xét.

Mỗi báo cáo đều được đội cảnh sát giao thông Delhi xác minh, và biên bản sẽ được gửi đến người vi phạm. Sở đảm bảo tất cả các báo cáo đều được kiểm tra kỹ lưỡng để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hoặc khiếu nại sai sự thật.

Để duy trì động lực cho người tham gia, cảnh sát giao thông Delhi cung cấp một hệ thống khen thưởng bằng tiền mặt. Mỗi tháng, người đóng góp tích cực và chính xác nhất sẽ nhận được 50.000 rupee (570 USD). Những người đóng góp tiếp theo sẽ nhận được lần lượt 25.000 rupee (285 USD), 15.000 rupee (171 USD) và 10.000 rupee (114 USD). Cơ cấu khen thưởng này nhằm mục đích tạo ra ý thức trách nhiệm công dân đồng thời cung cấp một động lực tài chính thiết thực.

Ứng dụng Traffic Prahari được xây dựng dựa trên những nỗ lực trước đó, như chương trình Traffic Sentinel năm 2015, nhưng tận dụng công nghệ mới để mở rộng phạm vi tiếp cận và mang lại kết quả tốt hơn.

Mỹ Anh (theo Hindustan Times)