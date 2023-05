Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trời nắng

Hạn chế đi ra ngoài trời, đặc biệt từ 10 giờ đến 16 giờ, trong các đợt cao điểm nắng nóng, Bộ Y tế khuyến cáo.

Thông tin được nêu trong Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động, trước bối cảnh nắng nóng gay gắt bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, cần một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát.

Ngoài ra, mọi người nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi. Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, cần uống tối thiếu 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Rèn luyện thân thể để nâng cao đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng.

Bộ Y tế cho biết, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nắng nóng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng sẽ xảy ra. Một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng dễ gặp phải là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ.

Do đó, người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng nên bố trí thời gian lao động vào những lúc trời mát mẻ như vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên ở trong tiết trời nóng bức quá lâu, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến một giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng 15-20 phút.

Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.

Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt, cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi, tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất khi uống.

Thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió phù hợp.

Công nhân thi công đường Lê Duẩn kéo dài, đoạn qua TP Hà Tĩnh giữa trưa nắng. Ảnh: Đức Hùng

Ngày 21/5, Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện trên cả nước phải tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế. Các bệnh viện khẩn trương lắp đặt ngay mái che lối đi giữa các khối nhà và tại các khu vực ngoài trời có tập trung đông người nhà người bệnh.

Ngoài ra, cần rà soát thực trạng thông khí tại các khu vực có nhiều người bệnh như sảnh chờ, hành lang... và các khoa điều trị, buồng bệnh, phòng hành chính. Lập kế hoạch bổ sung quạt, điều hòa cho các khu vực cần thiết. Bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống miễn phí tại các khoa lâm sàng, sảnh chờ.

Những ngày qua tình trạng nắng nóng xảy ra trên cả nước. Đầu tháng 5, trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) ghi nhận mức nhiệt 44,1 độ C - cao nhất từ trước tới nay trên lãnh thổ Việt Nam. Một ngày sau, trạm Tương Dương (Nghệ An) xô đổ kỷ lục với mức nhiệt 44,2.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ trung bình tháng 5 trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 0,5-1 độ, riêng Tây Bắc cao hơn 1,5 độ C. El Nino khả năng xuất hiện vào tháng 7-8 khiến nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít.

Lê Nga