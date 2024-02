Người dân đứng kín đường chờ hứng lộc chùa Bà Bình Dương

Khi đoàn rước tượng Bà đi qua, nhiều người dân đốt nhang viếng, cầu khấn được gặp may mắn trong năm mới.

Chị Trương Tú Nhi, tiểu thương chợ Thủ Dầu Một cho biết do quá đông người, không thể vào chùa ở thời điểm đưa Bà xuất du nên chị đành đứng ở chợ chờ hơn 2 giờ. "Qua năm mới chỉ mong Bà phù hộ cho sức khỏe bình an, gia đình và bá tánh gặp nhiều may mắn", chị nói.