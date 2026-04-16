Người dân dọn nhà, giao mặt bằng thi công cầu Tứ Liên

Hàng trăm hộ dân ở phường Hồng Hà trong phạm vi dự án cầu Tứ Liên đang khẩn trương di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công công trình.
Dự án cầu Tứ Liên và đường hai đầu có chiều dài 5,15 km, tổng đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, là cầu vượt sông Hồng đầu tiên khởi công trong năm 2025. Điểm đầu dự án nối với đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ; điểm cuối nối với đường Trường Sa, huyện Đông Anh.
Ông Nguyễn Tiến Hòa, cư dân ngõ 310 Nghi Tàm cho biết gia đình xác định đây là chủ trương lớn của thành phố nên đã chủ động tháo dỡ nhà, thuê chỗ ở tạm để sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.
Tất bật chuyển đồ về nơi thuê trọ, vợ chồng ông Trần Phi Bằng và bà Nguyễn Thị Nguyên cho biết gia đình neo người nên phải nhờ người thân hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển. “Dù mới bốc thăm đất tái định cư, chưa tận mắt thấy, nhưng gia đình vẫn nghiêm túc chấp hành yêu cầu di dời của thành phố”, bà Nguyên nói.
Căn nhà 3 tầng ở ngõ 310 Nghi Tàm đang được tháo dỡ.
Theo UBND phường Hồng Hà, do hoàn cảnh và nguyện vọng mỗi hộ khác nhau, địa phương tăng cường đối thoại trực tiếp, xử lý kiến nghị trong thẩm quyền, đồng thời tổng hợp nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo thành phố xem xét, giải quyết kịp thời.
Khu dân cư dày đặc trên đường Nghi Tàm là một trong những điểm trọng yếu trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã giải phóng gần 80% diện tích; riêng phường Hồng Hà đạt trên 63%.
Cầu Tứ Liên bắc qua sông Đuống và sông Hồng. Đồ họa: Tâm Thảo
Thế Bằng