Người dân dọn dẹp khi lũ rút

Sáng 1/11, lũ các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh xuống còn báo động một, người dân đang khẩn trương dọn dẹp nhà, sửa chữa vật dụng sau đợt lũ.

Tại các xã thuộc huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, người dân đang khẩn trương cào bùn ra khỏi nhà do lũ rút dần. Bộ đội, công an hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục các điểm sạt lở.

"Hàng chục năm qua chưa bao giờ thấy mưa to, liên tục trong nhiều giờ như vậy. Chỉ vài giờ trong đêm 29/10, nước đã dâng hơn một mét. Dù đã được hàng xóm, lực lượng chức năng tới hỗ trợ, nước lên quá nhanh khiến nhiều vật dụng, lương thực không kịp chuyển lên cao", ông Trần Đình Tiến, xã Thanh Đức, vừa nói vừa lau chùi bàn ghế bám một lớp bùn non.

Dọn dẹp lũ Người dân Nghệ An dọn dẹp sau khi lũ rút. Video: Nguyễn Hải

Ở hạ lưu sông Lam thuộc huyện Hưng Nguyên, nước sông Lam đã đạt đỉnh trưa 31/10 ở dưới báo động ba là 0,3 m và đang xuống. Một số xóm của các xã ở khu vực ngoài đê như Châu Nhân, Hưng Lợi, Xuân Lam, vẫn đang bị ngập. Lực lượng chức năng, các nhóm tình nguyện dùng thuyền tiếp cận điểm bị cô lập để tiếp tế lương thực.

Người dân huyện Thanh Chương dọn dẹp khi lũ rút khỏi nhà. Ảnh: Hải Bình.

Tại thành phố Vinh, khu vực ngập sâu nhất là phường Bến Thủy nước cũng đã thoát hết, các hộ dân phải sơ tán đã về nhà. So với đợt ngập 10/2019, lần này thành phố Vinh nhẹ hơn (tháng 10/2019 lượng mưa đo được 950 mm/hai ngày; cuối10/2020 đạt 454 mm/ba ngày).

Hôm nay, 5 thủy điện ở thượng nguồn sông Lam đang xả qua tràn và qua tổ máy. Trong đó thủy điện Khe Bố xả 485 m3/s; Chi Khê xả 692 m3/s; Châu Thắng xả 97 m3/s; Bản Ang xả 223 m3/s và Nậm Mô 130 m3/s.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Thủy lợi Nghệ An, cho biết đợt lũ đã làm 5 người chết; 2 người mất tích. Hơn 14.500 nhà bị ngập, nhiều nhất là Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Yên Thành; gần 4.400 hộ phải di dời do ngập sâu và sạt lở đất. Hàng chục cầu nhỏ, cầu tạm bị cuốn trôi và hỏng, nhiều hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi...

18 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở đất. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở núi Nguộc trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Thanh Ngọc (huyện Thanh Chương) bị sạt lở 4.000 m3 đất vẫn chưa thông, xe cộ từ thành phố Vinh đi thị trấn Dùng (Thanh Chương) phải đi đường tránh.

Điểm sạt lở tại núi Nguộc khiến quốc lộ 46 bị tê liệt 4 ngày nay. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước đó trong ba ngày cuối tháng 10, Nghệ An mưa phổ biến 200 đến 400 mm. Cá biệt huyện Đô Lương mưa 810 mm; Thanh Chương đạt 670 mm; TP Vinh 530 mm. Do mưa to cục bộ nên đợt lũ này các huyện phía Tây không bị ngập.

Tại Hà Tĩnh, ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cho biết đến trưa 1/11, địa bàn chỉ còn một số xã ở ngoài đê La Giang như Xuân Lam, Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân); Quang Vĩnh, Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ) bị ngập đường liên thôn. 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh bị nước ngập đường các ngày 30-31/10 đến nay đã hết.

"Đợt lũ lần này lượng mưa không lớn, cao nhất 600 mm nên nước rút rất nhanh sau khi mưa dứt", ông Hợi nói. Hiện, quốc lộ 1A từ km 475 đến km 477+200 ở xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, có hai điểm ngập 0,5-1 m nước đã rút, nhà chức trách đã dỡ lệnh cấm, cho phương tiện qua lại.

Tại điểm sạt lở lớn trên quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn, khi vạt núi cao hơn 15 m đổ xuống, hàng trăm khối đất đá và cây cối chắn ngang mặt đường rộng 10 m, nhiều lực lượng dọn dẹp trong tối 31/10, sáng nay đã thông xe.

Lực lượng chức năng khắc phục điểm sạt lở trên quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn,, ngày 31/10. Ảnh: Hùng Lê

Mưa trong các ngày 27-30/10 khiến thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, ngập 0,5-2 m, nhiều xã bị cô lập, nước tràn vào hàng trăm nhà dân; vùng núi xảy ra sạt lở đất, đường liên thôn, liên xã bị chia cắt. Chính quyền đang thống kê thiệt hại.

Nguyễn Hải - Đức Hùng