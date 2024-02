Người dân đổ ra đường đón giao thừa

21h40 Nhà thờ tổ chức thánh lễ giao thừa

Nhiều nhà thờ Công giáo tổ chức Thánh lễ Giao thừa để tạ ơn Thiên Chúa đã ban bình an, sức khỏe, công việc thuận lợi... trong năm cũ. Đây là thánh lễ cuối năm được các nhà thờ trên cả nước tổ chức trước Giao thừa 2-3 tiếng để các tín hữu về đón Giao thừa tại gia đình.

Tại giáo xứ Phúc Lạc, Giáo phận Thanh Hóa, linh mục Giuse Vũ Ngọc Tuyến, nhắn nhủ bà con giáo dân năm mới là dịp sum họp, nối lại những sợi dây ân tình, mọi người cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Linh mục Tuyến cũng nhắc nhở giáo dân, nhất là nam giới "uống rượu chừng mực" để giữ hòa thuận trong gia đình.

Giáo dân tham dự Thánh lễ Giao thừa tại giáo xứ Phúc Lạc, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại giáo xứ Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, từ sớm bà con giáo dân tập trung kín ngôi thánh đường nhỏ. Linh mục Giuse Lê Anh Vỹ từ Dòng Thánh Tâm Huế về quê ăn Tết cùng gia đình đã đồng tế thánh lễ và chia sẻ tâm tình với giáo dân quê hương.

Theo linh mục Giuse Lê Anh Vỹ, thánh lễ giao thừa là thời khắc linh thiêng để người Công giáo tạ ơn những ơn lành Thiên Chúa đã ban trong năm qua, cũng là dịp để mỗi người nhìn lại những lỗi lầm, bất toàn của kiếp con người. Năm 2023, kinh tế khó khăn, nhiều người vì cơm áo gạo tiền mà lãng quên đi việc sống yêu thương như lời Chúa dạy.

Linh mục Giuse Lê Anh Vỹ cầu mong trong năm mới mọi người biết sống lương thiện, yêu thương, chia sẻ với nhau, không làm việc xấu để có được bình an thực sự trong tâm hồn. "Năm mới, tôi cầu chúc sức khỏe, may mắn và bình an đến mọi người", linh mục Giuse Vỹ nói.

Người Công giáo dâng lễ vật trong thánh lễ cuối năm. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong ba ngày Tết, người Công giáo sẽ đến nhà thờ tham dự các thánh lễ cầu bình an cho năm mới (mùng 1), cầu nguyện cho ông bà tổ tiên (mùng 2) và thánh hóa công ăn việc làm (mùng 3).