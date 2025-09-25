Người dân đổ đi mua xe, doanh số ôtô Ấn Độ đạt kỷ lục

Chỉ trong một ngày, Maruti Suzuki bán 30.000 xe, mức cao nhất trong 35 năm hoạt động, trong khi Hyundai cũng bán được 11.000 xe.

Thị trường ôtô Ấn Độ chứng kiến một ngày kỷ lục vào ngày 22/9. Với việc giảm thuế tiêu dùng có hiệu lực và Lễ hội Sharad Navratri bắt đầu, các đại lý báo cáo lượng khách hàng và giao xe vượt trội. Đối với nhiều nhà sản xuất ôtô, doanh số trong ngày 22/9 cao gấp nhiều lần so với mức trung bình hàng ngày, cho thấy tác động tổng hợp của việc giảm giá và nhu cầu mua sắm trong dịp lễ.

Maruti Suzuki dẫn đầu đà tăng trưởng với 30.000 xe giao trong một ngày. Đây là con số cao nhất trong lịch sử 35 năm của công ty và vượt xa mức thông thường 5.000-6.000 xe. Các đại lý báo cáo tình trạng xếp hàng dài, giờ làm việc kéo dài và lượng khách hàng đặt mua xe lớn.

Một đại lý của Maruti Suzuki ở Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times

Kể từ khi công bố giá mới vào ngày 18/9, Maruti nhận được khoảng 15.000 đơn đặt hàng mỗi ngày, tăng 50% so với bình thường. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, lượng đặt hàng đã đạt 75.000 chiếc. Đặc biệt, nhu cầu đối với dòng xe nhỏ tăng mạnh sau khi giá giảm tới 130.000 rupee (1.460 USD).

Hyundai Ấn Độ cũng có một ngày giao dịch mạnh nhất trong 5 năm qua, với doanh số 11.000 xe. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày của hãng. Ban lãnh đạo hãng cho biết thuế tiêu dùng thấp hơn và giá cả được điều chỉnh là những yếu tố chính thúc đẩy khách hàng đến showroom.

Tata Motors cũng đã giao 10.000 xe vào cùng ngày và báo cáo khoảng 25.000 lượt yêu cầu. Hiệu ứng lan tỏa lan sang thị trường xe đã qua sử dụng, với chợ xe trực tuyến CARS24 ghi nhận lượng giao hàng tăng 400% so với ngày thường và thực hiện hơn 5.000 lượt kiểm tra, mức cao nhất trong 4 năm.

Trên khắp Delhi, Gurugram và Mumbai, các đại lý cho biết lượng xe giao vào 22/9 cao gấp 3-5 lần so với thông thường. Các đại lý Maruti của Tập đoàn Pasco tại Gurugram đã xử lý hơn 150 lượt giao hàng trong một ngày, gấp 5 lần so với mức trung bình hàng ngày. Các đại lý ở các thị trấn nhỏ hơn cũng báo cáo nhu cầu cao bất thường, với một số đại lý ở Rajasthan dự kiến đạt gấp đôi doanh số.

Mẫu Grand i10 Nios (trái) và Exter trong một showroom của Hyundai ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Justdial

Phần lớn kết quả này là nhờ việc cắt giảm thuế tiêu dùng, giúp giảm thuế suất đối với ôtô nhỏ và SUV từ 28% xuống còn 18%. Giá các mẫu xe tiêu chuẩn giảm dao động 65.000-150.000 rupee (732-1.460 USD), tạo động lực rõ ràng cho người tiêu dùng đẩy nhanh tiến độ mua xe.

Alto K10 và WagonR của Maruti Suzuki nằm trong số những mẫu xe có doanh số tăng mạnh nhất. Các mẫu xe như Baleno, Swift, Brezza và Grand Vitara cũng được hưởng lợi từ việc giảm giá. Các lãnh đạo công ty thừa nhận rằng nguồn cung cho một số biến thể có thể sẽ khan hiếm nếu tốc độ tăng trưởng tiếp tục.

Cơ quan quản lý ngành FADA lưu ý rằng sự quan tâm của khách hàng đã tăng lên trong nhiều tuần. Với khả năng chi trả được cải thiện, nhiều người mua đã chọn nâng cấp lên các phân khúc cao cấp hơn thay vì chỉ tập trung vào các lựa chọn xe cơ bản.

Tổng doanh số cho thấy một trong những ngày tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử ngành ôtô Ấn Độ gần đây. 30.000 xe của Maruti, 11.000 xe của Hyundai và 10.000 xe của Tata, cùng với sự gia tăng đột biến của xe đã qua sử dụng, cho thấy sự kết hợp giữa thuế suất thấp hơn và thời điểm giao hàng hợp lý có thể thúc đẩy doanh số như thế nào.

Mỹ Anh (theo Cartoq)