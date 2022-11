Người dán đầu vào kiệt tác nghệ thuật bị kết án tù

Hà LanNhà hoạt động bị kết án hai tháng tù sau khi đổ keo và dính đầu mình vào tranh "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" tại bảo tàng Mauritshuis.

"Tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở đó để mọi người thưởng thức đã bị xâm hại bởi những bị cáo tự cho rằng thông điệp của mình quan trọng hơn mọi thứ khác", công tố viên Hà Lan chỉ trích hai nhà hoạt động môi trường người Bỉ trong phiên tòa tại Amsterdam ngày 2/11.

Hai người bị xét xử vì tội phá hoại và có hành động bạo lực với tác phẩm Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của danh họa Johannes Vermeer, tại bảo tàng ở The Hague tuần trước, dù nhân viên bảo tàng cho biết kiệt tác vô giá này không bị hư hỏng.

Nhà hoạt động môi trường ngồi tù vì dính đầu vào tranh Nhà hoạt động môi trường đổ keo, dính đầu lên tranh trong bảo tàng Mauritshuis ngày 27/10. Video: El America.

Công tố viên đề nghị mức án 4 tháng tù, trong đó 2 tháng tù treo, nhưng thẩm phán tuyên bố không muốn mức án làm nản lòng những nhà hoạt động bảo vệ môi trường khác, nên đã đưa ra phán quyết hai tháng tù, trong đó một tháng tù treo, với mỗi người.

Khi tiếp cận bức tranh tại bảo tàng Mauritshuis ở The Hague chiều 27/10, một người đàn ông đầu trọc mặc áo phông in khẩu hiệu "Just Stop Oil" (Hãy ngừng dùng dầu) đã đổ keo lên bức tranh và dí đầu mình vào đó. Một người khác đổ keo lên tay và dính vào tường cạnh bức tranh, đồng thời đổ sốt cà chua lên người bạn.

"Bạn cảm thấy thế nào khi một thứ đẹp đẽ và vô giá bị phá hủy ngay trước mắt? Các bạn thấy giận dữ không?", người đàn ông đầu trọc hét lớn. "Bức tranh này được bảo vệ bằng kính, nhưng tương lai của con cháu chúng ta không được bảo vệ".

Nhà hoạt động thứ ba trong sự việc sẽ hầu tòa cuối tuần này. Cả ba người đều tham gia phong trào Just Stop Oil tại Bỉ.

"Thật mỉa mai khi các nhà hoạt động khí hậu ôn hòa phản đối tình trạng tàn sát hàng loạt sự sống trên Trái Đất lại bị kết án", phong trào Just Stop Oil của Bỉ tuyên bố sau khi tòa án Hà Lan ra phán quyết.

Nhiều vụ tấn công các bức họa nổi tiếng đã diễn ra liên tiếp gần đây bởi nhóm hoạt động Just Stop Oil tại Anh, tổ chức hoạt động riêng rẽ với nhóm tại Bỉ. Thành viên nhóm này ngày 14/10 đã hất súp cà chua lên kiệt tác Hoa hướng dương của Van Gogh, trị giá 83,6 triệu USD, ở Phòng trưng bày Quốc gia London.

Các nhà hoạt động khí hậu ngày 23/10 cũng hất khoai tây nghiền vào bức tranh Les Meules trị giá 111 triệu USD trong bảo tàng Barberini ở Postdam, Đức, hô hào khẩu hiệu chống nhiên liệu hóa thạch.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)