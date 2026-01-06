Người dân đảo Phú Quý xếp hàng dài mua xăng

Sáng nay, người dân ở đặc khu Phú Quý đổ đến các cây xăng để mua nhiên liệu sau một ngày bị gián đoạn nguồn cung.

Ghi nhận sáng 6/1 cho thấy lượng người ở Phú Quý đổ đi mua xăng tăng nhanh, với hàng dài xếp hàng chờ đợi. Anh Long, người dân sinh sống trên đảo, cho biết từ sáng sớm, anh đã đến cây xăng trên đường Võ Văn Kiệt, thôn Mỹ Khê, Đặc Khu Phú Quý để mua, nhưng thấy lượng người chờ quá đông nên phải quay về.

Khoảng 10h, anh quay lại tiếp tục xếp hàng và mất gần 30 phút mới đến lượt. Theo anh Long, dù phải chờ đợi lâu, việc các cây xăng bán hàng trở lại vẫn giúp người dân yên tâm hơn vì có phương tiện phục vụ sinh hoạt và đi lại hằng ngày.

Người dân xếp hàng đổ xăng tại đảo Phú Quý. Ảnh: Bích Dung

Tương tự, chị Dung, một người dân trên đảo Phú Quý, cho hay ngay khi nghe xăng được bán trở lại, chị đã tranh thủ đi đổ sớm để bảo đảm việc di chuyển và công việc trong ngày. "Trước diễn biến thời tiết còn thất thường, tôi sẽ hạn chế việc đi lại không cần thiết để tiết kiệm nhiên liệu", chị nói.

Theo ghi nhận, người dân chủ yếu mua xăng theo nhu cầu hằng ngày, chưa xuất hiện tình trạng tích trữ hay mất trật tự tại các điểm bán.

Liên quan đến nguồn cung, ông Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết trong lúc thiếu hụt nguồn cung do biển động, Quân khu 7 đã hỗ trợ tạm thời khoảng 5.000 lít xăng mỗi ngày từ kho dự trữ, cung cấp cho ba cơ sở kinh doanh xăng dầu trên đảo. Giải pháp này được duy trì cho đến khi điều kiện thời tiết cho phép các tàu vận tải chuyên dụng xuất bến, vận chuyển xăng dầu ra Phú Quý.

"Việc mua bán xăng dầu trên đảo hiện đã trở lại bình thường, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân", ông nói.

Người dân chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Võ Văn Kiệt, thôn Mỹ Khê, Đặc Khu Phú Quý. Ảnh: Người dân cung cấp

Về phía doanh nghiệp, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) cho hay nguồn xăng dầu cung ứng cho Phú Quý không thiếu. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, các tàu chở xăng dầu chưa thể quay lại đảo để tiếp nhiên liệu. Việc vận chuyển xăng dầu ra đảo có tính đặc thù, hiện chưa có phương tiện nào thay thế được tàu vận tải chuyên dụng.

Theo lãnh đạo địa phương, các tàu vận chuyển xăng dầu hiện nay đều có công suất nhỏ nên phải tạm dừng hoạt động khi thời tiết xấu để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương khuyến nghị người dân theo dõi thông tin chính thức và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong thời gian chờ tàu tiếp nhiên liệu cập đảo khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Phú Quý cách đất liền 56 hải lý (hơn 100 km), rộng hơn 16 km2, với hơn 30.000 người sinh sống, giao thông chủ yếu bằng đường biển. Trước đây, đảo cũng từng rơi vào tình trạng thiếu xăng khi thời tiết bất lợi.

Thi Hà