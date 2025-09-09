Tổ chức, cá nhân có thể nhận tối đa 5 triệu đồng khi cung cấp thông tin phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

Ngày 9/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết Bộ đang dự thảo thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Theo đề xuất của Bộ Công an, với hành vi vi phạm mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt đến dưới 30 triệu đồng đối với cá nhân, hoặc đến dưới 60 triệu đồng đối với tổ chức thì mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt và tối đa 2,5 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt từ 30 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, hoặc từ 60 triệu đồng trở lên đối với tổ chức thì mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt và tối đa 5 triệu đồng.

Trong 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh sẽ được chi hỗ trợ.

Người dân có thể nhận 5 triệu đồng khi phản ánh vi phạm giao thông. Ảnh: Thanh Nga

Thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm các yêu cầu như phản ánh phải thể hiện dưới dạng video, kèm theo âm thanh hoặc không, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận. Thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Nơi ghi nhận phải tại khu vực công cộng chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hoặc không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin phản ánh không được trùng với hành vi vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện, không trùng với thông tin phản ánh mà phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội hoặc cá nhân, tổ chức khác đã cung cấp, đưa tin trước đó.

Thông tin phản ánh phải là gốc, chưa chỉnh sửa, xác định được rõ loại phương tiện, biển số phương tiện, vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 176/2024 về quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với mức không quá 10% số tiền xử phạt và tối đa 5 triệu đồng cho mỗi vụ việc.

Cục CSGT cho biết trước đây việc tiếp nhận thông tin, hình ảnh của người dân để xác minh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được thực hiện. CSGT đã xử lý nhiều trường hợp từ thông tin, hình ảnh do người dân, các tổ chức cung cấp, nhưng chưa có cơ chế trả tiền.

Việt An