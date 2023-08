Người dân chuyển tỉnh được miễn nhiều lệ phí

Người dân ở hai khu dân cư của Hải Dương vừa nhập vào tỉnh Quảng Ninh sẽ được miễn phí, lệ phí thủ tục chuyển đổi, cấp mới các loại giấy tờ.

Ngày 12/8, ông Lê Văn Độ, Phó chủ tịch thị xã Đông Triều, cho biết sẽ cử công an và cán bộ xuống hai khu dân cư Nam Hải và Trại Chèm mới được bàn giao từ tỉnh Hải Dương để làm lại căn cước công dân và cấp sổ đỏ cho người dân. Chính quyền miễn phí, lệ phí thủ tục chuyển đổi, cấp mới các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế... cho người dân, trường hợp vướng mắc thì huy động từ nguồn lực xã hội hóa.

Hơn nửa thế kỷ qua, người dân khu Nam Hải và xóm Trại Chèm thuộc tỉnh Hải Dương sống trên đất của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nên không được cấp sổ đỏ, không vay vốn làm ăn, trẻ phải đi học xa. Ngày 9/8, sau 7 năm thực hiện các thủ tục, hai tỉnh đã thống nhất bàn giao khu Nam Hải, xóm Trại Chèm về cho tỉnh Quảng Ninh và khu một phần thôn Sơn Lộc về cho tỉnh Quảng Ninh, giúp hơn 1.000 người thoát cảnh ở nhờ.

Khu Nam Hải và xóm Trại Chèm (vùng khoanh đỏ) thuộc tỉnh Hải Dương sẽ được sáp nhập vào tỉnh Quảng Ninh. Ảnh:Gmap

Phó chủ tịch thị xã Đông Triều cho hay việc sáp nhập phát sinh một số khó khăn trong sắp xếp nhân sự. Việc tiếp nhận một số giáo viên mầm non đang dạy tại điểm trường mầm non Kênh Giang theo đề nghị của phường Văn Đức, TP Chí Linh là không thể do giáo viên mầm non của thị xã Đông Triều đã đủ. Tuy nhiên, các bên sẽ đặc biệt quan tâm và giải quyết nhu cầu học tập, bảo đảm tất cả học sinh trong khu vực được nhập học năm 2023-2024 theo đúng nguyện vọng

Việc tiếp nhận 198 hộ với 507 của khu Nam Hải cũng tạo ra áp lực lớn về quản lý hành chính cho chính quyền xã Nguyễn Huệ và không giải quyết được tiếp chế độ, quyền lợi, nhu cầu công tác của cán bộ khu Nam Hải. Do đó, thị xã Đông Triều dự kiến thành lập thôn mới thuộc xã Nguyễn Huệ, trên cơ sở toàn bộ quy mô dân số và diện tích khu Kênh Giang hiện nay. Việc này cần lấy ý kiến cử tri của cả xã Nguyễn Huệ rồi mới trình HĐND cấp xã, cấp tỉnh thông qua.

Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, nói chuyện với người dân xóm Trại Chèm và khu Nam Hải. Ảnh: Xuân Hoa

Dự kiến đến hết quý IV/2023, các địa phương sẽ hoàn thiện việc bàn giao, tiếp nhận các khu dân cư.

