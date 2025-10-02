Người dẫn Champions League 'ảo' gây sốt

Nữ MC xinh đẹp mang tên Eysan Aksoy, sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, đang gây sốt mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Aksoy, được giới thiệu là người Thổ Nhĩ Kỳ, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ khi xuất hiện với vai trò "người dẫn chương trình Champions League".

Bức ảnh Eysan Aksoy, sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, trong trường quay của Champions League. Ảnh: Instagram / eysanaksoytr

Trong vòng 7 tháng, tài khoản Instagram của Eysan Aksoy vượt mốc hơn 43.000 người theo dõi - con số mà nhiều nhà báo hay MC thể thao thực sự phải mơ ước.

Dưới mỗi bức ảnh, nhiều người dùng để lại những lời khen ngợi tha thiết như "Em đẹp tựa thiên thần", "Công chúa của trái tim anh, nữ hoàng của anh" hay "Nụ cười của em thật rực rỡ, Eysan tuyệt đẹp".

Một số người thậm chí bỏ ra hơn 1.000 USD mỗi tháng để truy cập "nội dung 18+" trên nền tảng trực tuyến cho phép người sáng tạo nội dung Patreon, dù tất cả đều được dựng bằng AI.

Người sáng tạo bí ẩn của Eysan Aksoy thậm chí còn tính phí hơn 1.000 USD mỗi tháng cho nội dung 18+. Ảnh: Instagram / eysanaksoytr

Dạo qua hơn 200 bài đăng, "cuộc sống" của Aksoy tràn ngập hình ảnh ở bãi biển, nhà hàng sang trọng, lớp học yoga, thậm chí là tạo dáng bên siêu xe. Vài tuần gần đây, nhân vật ảo này mới "chuyển nghề" sang lĩnh vực bóng đá, tung ra loạt ảnh giả lập trong trường quay và trên sân cỏ.

Một trong những bài đăng gây tranh cãi nhất là khi Aksoy mặc áo của cả bốn CLB lớn Thổ Nhĩ Kỳ: Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas và Trabzonspor - hành động được ví như mặc áo thi đấu của toàn bộ "Big Six" tại Ngoại hạng Anh.

Điều đáng nói là trong phần mô tả tài khoản, Aksoy được ghi rõ là "AI-generated model", tức người mẫu được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Nhưng nhiều người hâm mộ không để tâm, hoặc cố tình bỏ qua. Với họ, sự hấp dẫn nằm ở những bức ảnh lung linh, những dòng trạng thái nóng bỏng và viễn cảnh lãng mạn mà họ tự vẽ ra.

Hình ảnh khác của Eysan Aksoy trong lớp học. Ảnh: Instagram / eysanaksoytr

Eysan Aksoy không phải trường hợp đầu tiên. Hè vừa qua, "Mia Zelu" - một ngôi sao mạng xã hội ảo khác - cũng gây chú ý với loạt bài đăng tại Wimbledon, thậm chí còn nhận được bình luận từ tuyển thủ cricket Ấn Độ Rishabh Pant.

Việc xây dựng nhân vật AI với ngoại hình hoàn hảo, đời sống hào nhoáng và khả năng tương tác cao đang trở thành xu hướng. Người theo dõi vừa được thỏa mãn trí tưởng tượng, vừa giúp chủ nhân tài khoản - kẻ đứng sau màn hình - thu lợi lớn.

"Với tốc độ phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo, những nhân vật như Eysan Aksoy có thể sẽ còn xuất hiện nhiều hơn, len lỏi từ thể thao, âm nhạc đến thời trang. Và câu hỏi đặt ra là: bao nhiêu người sẽ còn sẵn sàng 'trao tim' cho một người không hề tồn tại ngoài đời thực?", báo Anh Sportmail bình luận.

Hồng Duy (theo Daily Mail)