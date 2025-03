Người dân Cần Thơ 'ùn ùn' đổi giấy phép lái xe

Nhiều người phải chờ đợi lâu trong ngày đầu tiên CSGT thực hiện đổi, cấp giấy phép lái xe tại Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Sáng 3/3, khoảng sân rộng hàng trăm m2 của Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Cần Thơ trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, chật kín xe máy của người dân đến làm các thủ tục hành chính, chủ yếu là đổi, cấp lại giấy phép lái xe sắp hết hạn hoặc bị mất. Do lượng xe quá đông, lực lượng bảo vệ phải "trưng dụng" lề đường hai bên để giữ xe tạm cho người dân. Bên trong trụ sở, hàng trăm người chen chúc chờ đến lượt làm thủ tục.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, 54 tuổi, ở huyện Phong Điền, cho biết ông bị mất bằng lái xe hạng A1 nên đến đây để làm thủ tục xin cấp lại. "Tôi tới đây lúc 7h nhưng nhận số thứ tự 49, chờ hơn 2 tiếng vẫn chưa tới lượt", ông Tuấn nói và cho rằng do lượng người quá đông nên phải đợi lâu. Trước đây, khi đổi bằng lái xe tải, ông chỉ mất khoảng 10 phút chờ đợi và 5 phút để hoàn tất thủ tục.

Người dân làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Cần Thơ, ngày 3/3. Ảnh: An Bình

Gần đó, anh Nguyễn Đức Tài, 40 tuổi, ở quận Ninh Kiều, phản ánh giấy phép lái xe ô tô hạng B2 của mình bị trễ hạn đổi vài ngày và phải thi lại lý thuyết. Tuy nhiên, gần một tháng qua, anh đã đến Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm dịch vụ hành chính công 7-8 lần để làm thủ tục thi lại nhưng vẫn chưa xong.

Theo anh Tài, trước đây, cán bộ Sở Giao thông Vận tải giải thích rằng phải chờ chuyển giao công việc sang bên công an để tổ chức thi. Hôm nay, anh đến và đợi hơn 2 tiếng mới tới lượt. Cán bộ công an cho biết do mới tiếp nhận công việc nên anh phải chờ thêm một thời gian nữa mới được tổ chức thi và cấp bằng.

"Việc chậm trễ này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình. Tôi cần bằng lái để chạy ôtô dịch vụ kiếm tiền nuôi vợ và hai con nhỏ", anh Tài nói và kiến nghị nên đặt máy thi lý thuyết tại Trung tâm dịch vụ hành chính công, bố trí cán bộ coi thi cho những trường hợp trễ hạn đổi bằng lái, phải thi lại.

Cán bộ công an hướng dẫn, thực hiện thủ tục đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho người sân, ngày 3/3.

Ảnh: An Bình

Bà Trần Thị Kim Quyên, Phó giám đốc Trung tâm hành chính công TP Cần Thơ, cho biết bình thường mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 200-210 hồ sơ đổi, cấp bằng lái. Tuy nhiên, ngày 3/3, lượng người đến rất đông, đến 10 giờ sáng, số thứ tự đã gần 200. Khi số lượng hồ sơ đạt khoảng 210, trung tâm ngừng nhận để tránh tình trạng quá tải và ùn ứ.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công để giảm tình trạng quá tải tại trung tâm, không mất thời gian chờ đợi", bà Quyên nói.

Trung tá Lê Thái Hòa, Đội trưởng Đội Sát hạch, Cấp phép Lái xe Đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Cần Thơ, cho biết hơn hai tuần qua, đơn vị đã chủ động cử cán bộ làm việc với lực lượng chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải để tiếp nhận và làm quen với công việc cấp đổi giấy phép lái xe. Hiện tại, ở Trung tâm dịch vụ hành chính công, đơn vị bố trí 14 nhân viên để tiếp nhận và hướng dẫn người dân làm thủ tục.

"Đối với các loại giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, người dân không nên đổi sớm để tránh xảy ra ùn ứ", trung tá Hòa khuyến cáo và cho biết sắp tới sẽ tham mưu cho lãnh đạo Công an TP phân cấp cho công an cấp xã, phường nơi cư trú thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân.

Người dân Cần Thơ "ùn ùn" làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe Đông người đến thực hiện thủ tục đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại Trung tâm dịch vụ Hành chính công TP Cần Thơ, ngày 3/3. Video: An Bình

Trong khi đó, tại các địa phương lân cận ở miền Tây, lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe không quá đông. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục nhanh chóng. Tại Vĩnh Long, trung tá Lê Huy Cường, Phó phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết trong ngày hôm nay, CSGT làm nhiệm vụ tại Trung tâm dịch vụ hành chính công Vĩnh Long đã tiếp nhận hơn 53 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe các loại và hoàn tất thủ tục cho người dân.

Từ 1/3, chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Để tiếp nhận nhiệm vụ mới, ngành công an đã tập huấn cho hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ làm công việc này. Trong ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe, CSGT cả nước đã tiếp nhận 344 hồ sơ cấp đổi giấy phép trực tiếp và 47 hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

An Bình