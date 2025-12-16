Người dân bị cảnh sát bắn nhầm sau khi tước vũ khí của kẻ xả súng

AustraliaMột người nhập cư lao đến tước vũ khí của nghi phạm xả súng ở Sydney, nhưng bị cảnh sát bắn nhầm và đám đông giận dữ tấn công.

Video được công bố hôm 15/12 cho thấy một người đàn ông da màu lao lên cầu bộ hành, nơi hai nghi phạm xả súng vào đám đông ở bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia, trong những phút cuối trước khi cảnh sát kiểm soát hoàn toàn tình hình.

Vào thời điểm đó, nghi phạm Sajid Akram, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn gục. Tay súng còn lại là Naveed Akram, con trai Sajid, đã bị thương và đang nằm dưới đất.

Người giúp tước súng khủng bố bị cảnh sát bắn nhầm Khoảnh khắc người nhập cư bị đánh nhầm sau khi vũ khí khỏi tầm tay nghi phạm hôm 14/12. Video: 7News

Người đàn ông cố đá khẩu súng ra khỏi tầm tay Naveed Akram, rồi lùi lại và giơ cao hai tay, dường như nhằm thể hiện mình không phải mối nguy hiểm.

Người này liên tục hô lớn "đừng bắn". Tuy nhiên, cảnh sát vẫn nổ súng về phía người đàn ông khi anh cúi người tránh đạn. Một số người dân xung quanh cũng lao tới tấn công, cho rằng đây là một trong các tay súng. Người đàn ông bị đấm vào đầu, phải tự vệ trước khi bị cảnh sát quật ngã.

Các sĩ quan sau đó cũng phải liên tục can thiệp, ngăn người dân tiếp cận hiện trường và tách họ khỏi người mặc áo đen. Chỉ khi xác định đây là trường hợp nhầm lẫn, cảnh sát mới đưa người đàn ông rời khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Alison Battisson, luật sư di trú tại Sydney, xác nhận người bị bắn nhầm là thân chủ của bà. Người này là dân tị nạn gốc Trung Đông, đã sống tại Australia khoảng 10 năm. Anh có vợ và con là công dân Australia, nhưng bản thân đang lưu trú theo diện thị thực tạm thời và không có phương án nào trước mắt để xin ở lại lâu dài.

Cảnh sát Australia cố tách đám đông giận dữ khỏi người bị nhận diện nhầm là nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi hôm 14/12. Ảnh: 7News

Sajid Akram cùng con trai Naveed Akram gây ra vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, khi hơn 1.000 người đang tham dự ngày đầu tiên trong lễ hội Hanukkah của người Do Thái trên bãi biển Bondi. Cảnh sát New South Wales xác định đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái.

Giới chức xác nhận đã tìm thấy cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thiết bị nổ tự chế trong chiếc xe mà hai nghi phạm sử dụng. Họ cũng đang xác định lý do hai cha con Akram đến Philippines một tháng trước khi thực hiện vụ xả súng.

Thanh Danh (Theo Metro, NY Post, News.com.au)