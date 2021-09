Người đàn bà trộm hơn 20 cây vàng

Thừa Thiên - HuếBà Nguyễn Thị Thu, 47 tuổi, ở phường Kim Long, TP Huế sau khi trộm 20,7 cây vàng của bạn, còn chở người này đi trình báo công an.

Bà Thu đang bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản, ngày 20/9, đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thu khi làm việc với công an. Ảnh: Bùi Hùng

Theo cáo buộc, bốn ngày trước, bà Thu đi xe máy đến nhà bạn làm ăn ở phường Hương Long, Huế. Thấy chủ nhà đang ngủ trưa, biết túi xách có tiền, bà lấy trộm, mang về nhà.

Bà Thu kiểm tra thấy có 146 triệu đồng cùng 17 miếng vàng SJC, 2 lắc vàng, dây chuyền vàng và tượng vàng, nhẫn vàng, tổng cộng 20,7 cây vàng. Tang vật được mang cất giấu nhiều nơi. Riêng 146 triệu đồng, nghi phạm đem đi trả nợ nhiều người.

Để tránh nghi ngờ của công an, bà Thu chủ động tìm đến nạn nhân an ủi và chở đi trình báo cơ quan công an.

Bà Thu từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Thạnh