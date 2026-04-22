Người đàn bà 'thuê hai sát thủ giết người' ra đầu thú

Hà NộiTrần Thị Xuân Hương ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn tính từ khi bỏ 300 triệu đồng thuê hai sát thủ giết người do mâu thuẫn trong làm ăn.

Tối 21/4, Hương, 52 tuổi, đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú sau khi được cảnh sát vận động.

Hồi tháng 1/2020, hai sát thủ được Hương thuê là Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp, cùng quê Hải Phòng, đã bị Công an huyện Gia Lâm (cũ) khởi tố tội Giết người. Hương cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn.

Công an xác định sau khi xảy ra vụ án, bà này đã lẩn trốn tại nhiều địa phương, có lúc trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Trần Thị Xuân Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong làm ăn nên Hương đã thuê hai sát thủ là Hải và Hiệp từ Hải Phòng lên Hà Nội để truy sát đối thủ trú xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ. Hai người được Hương trả tiền công 300 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 11/1/2020, cả hai mặc đồng phục xe ôm công nghệ để cải trang, mang theo khẩu súng thể thao từ Hải Phòng lên Hà Nội phục kích "con mồi" ở cổng Khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp. Khi thấy người đàn ông chạy xe qua, Hải liền nổ 4 phát súng khiến nạn nhân bị thương ở đầu, tay nhưng may mắn thoát chết.

Gây án xong, Hải và Hiệp bỏ trốn về Hải Phòng bằng xe máy gắn biển số giả. Bốn ngày sau, cả hai bị bắt.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ, bàn giao Hương cho Phòng cảnh sát Hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi.

Phạm Dự