Người đàn bà thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc

Những năm tháng cực nhọc nhất đã ở lại sau lưng, mình hài lòng với những gì ở hiện tại, chỉ thiếu một người đồng hành đúng nghĩa.

Cuộc sống không vì ai cô đơn mà dừng lại, nhiều người ngoài kia không vì những trắc trở mà ngừng kiếm tìm hạnh phúc, vì thế mình cũng vượt qua rào cản tâm lý để trải lòng ở đây cùng bạn. Mình hy vọng có ai đó cũng tìm kiếm một người "bạn già" giống mình, đọc được bài viết này. Tin vào may mắn, may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta.



Về mình nhé, 50 tuổi, chẳng còn thanh xuân nữa nhưng cũng chưa phải là già, ngoại hình ổn (so với tuổi thôi nhé), độc thân nhiều năm. Mình vẫn làm việc nhưng công việc nhẹ nhàng, ít áp lực, vì thế phần lớn thời gian mình quanh quẩn với gia đình.

Mình cởi mở, không có tiêu chuẩn gì ghê gớm. Tuy nhiên, mình thẳng thắn, trung thực và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ nên bạn cũng vậy nhé. Nếu bạn còn đang trong một mối quan hệ (chính thức hoặc không), vui lòng bỏ qua mình. Tin rằng duyên giữa chúng ta sẽ là thiện duyên vì chúng ta xứng đáng được bù đắp sau đoạn đường rất dài đã cố gắng.

