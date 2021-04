Người đàn bà tạt axít vào vợ của tình nhân bị bắt

Nghệ AnBà Đặng Thanh Tùng, 49 tuổi, trong cơn ghen ngược đã cầm ca axít hắt vào một phụ nữ.

Nghi can Tùng, trú xã Nghi Kim, TP Vinh bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an TP Vinh, cho biết ngày 23/4.

Bà Tùng 3 năm trước bắt đầu quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đàn ông trú tại thành phố Vinh. Đầu năm 2021, hai người xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng, tình nhân không còn muốn giữ mối quan hệ với mình, bà Tùng nghĩ cách hủy hoại nhan sắc chị Thúy, vợ của nhân tình, nhằm chia rẽ tình cảm gia đình họ, nhà chức trách cáo buộc.

Bà Tùng chuẩn bị khoảng 250 ml axít đem pha thêm nước lọc đựng vào chai nhựa. Ngày 9/4, người đàn bà ghen ngược thuê tài xế xe ôm chở tới cổng nhà tình nhân. Biết chị Thúy làm nghề bán cà phê nên bà Tùng gọi cửa hỏi mua hàng.

Chị Thúy mở cửa cổng, đang chuẩn bị giao hàng hàng thì bị bà Tùng hắt axít vào người.

Hiện trường gây án của người đàn bà ghen ngược. Ảnh: Hải Bình

Nạn nhân bị bỏng 20% cơ thể. Hai ngày sau, nghi can Tùng bị bắt tại Thanh Hoá khi đang trên đường bỏ trốn.

"Bị can tỏ ra ăn năn hối hận vì đã gây thương tích cho nạn nhân", một cán bộ điều tra nói.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Hải Bình