Người dân ba miền đón Tết sớm qua chiến dịch của Sabeco

Người dân địa phương từ Bắc chí Nam cùng tham gia gói bánh, nấu mâm cỗ, trang trí hoa xuân, nhận quà Tết sớm qua chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền".

Từ giữa tháng 1, người dân tại nhiều địa phương từ Bắc chí Nam như Đăk Lăk, Vĩnh Long, Nghệ An..., đón không khí xuân sớm với loạt gói bánh, nấu mâm cỗ, trang trí hoa xuân qua chiến dịch do Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức. Song song, đơn vị còn phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan ban ngành để trao quà Tết cho người dân khó khăn, lực lượng biên phòng cùng các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các đội chơi cùng nhau sắp xếp mâm cỗ tết đậm nét miền tây. Ảnh: Sabeco

Đại diện đơn vị cho biết, Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, cơ hội để nhiều người sum họp bên gia đình, tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa, đoàn viên của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tận hưởng trọn vẹn không khí ấy. Nhiều hộ dân vùng sâu, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai vẫn còn chật vật mưu sinh, trong khi lực lượng biên phòng nơi tuyến đầu phải đón Tết xa nhà.

Đó cũng là lý do Sabeco khởi xướng chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền", với mong muốn mang hương vị Tết đến gần hơn với người dân địa phương, để ai cũng cảm thấy được thuộc về trong dịp Tết đến xuân về. Đồng thời, chiến dịch cũng góp phần tôn vinh nét đặc sắc của văn hóa Tết ở từng vùng miền qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/1 đến 8/2, do Sabeco phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại 17 tỉnh, thành, gồm Đăk Lăk, Vĩnh Long, Nghệ An, Gia Lai, Khánh Hòa, Cần Thơ, Quảng Nam, Ninh Bình, Hải Phòng...

Theo đó, chương trình năm nay gồm hai nhóm hoạt động chính: chuỗi sự kiện cộng đồng tái hiện không khí Tết truyền thống và hoạt động trao tặng hơn 6.700 phần quà Tết, tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, cho người dân, lực lượng biên phòng và các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại diện Sabeco và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao trải nghiệm Tết cho người dân xã Đăk Song, Lâm Đồng. Ảnh: Sabeco

Các sự kiện thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia, trở thành không gian văn hóa gắn kết. Không khí Tết sớm được Sabeco tái hiện qua các hoạt động gói bánh chưng, xin chữ đầu năm, chơi trò dân gian và chợ hoa truyền thống.

Sau hơn 3 tuần, hoạt động để lại nhiều dấu ấn đẹp cho người dân địa phương. Tại Đắk Lắk, người dân và các chiến sĩ bộ đội cùng nhau gói bánh tét, trang trí mâm cỗ theo kiểu truyền thống và sáng tạo thêm bằng những nét đặc trưng của địa phương với hình ảnh thuyền chài đánh cá. Không gian hội bài chòi cũng là một điểm nhấn của sự kiện, mang đến không khí sôi nổi qua các câu hát và ván chơi đầu xuân.

Trong khi đó, tại Vĩnh Long, người dân địa phương cũng được tham gia gói bánh tét, nấu mâm cỗ, hát lô tô (nét văn hóa dân gian quen thuộc của miền Nam) và trang trí hoa xuân. Các hoạt động này tái hiện khung cảnh Tết quê gần gũi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại Nghệ An, bà Trần Thị Vân (68 tuổi) cho biết nhiều năm nay bà không còn gói bánh chưng vì con cháu bận rộn. Khi được tham gia cùng hàng xóm trong chương trình, bà nói "thấy như sống lại không khí Tết xưa", được trò chuyện, cười nói và dạy trẻ nhỏ cách buộc lạt, gói bánh.

Để tạo điểm nhấn cho sự kiện là những bài dân ca ví, dặm (loại hình dân ca đặc trưng của Nghệ An - Hà Tĩnh) do nghệ nhân Trần Văn Sang trình diễn trong không gian hội xuân, thu hút đông người xem.

Chia sẻ tại sự kiện, nghệ nhân cho rằng việc đưa âm nhạc dân gian vào các sự kiện Tết của Sabeco giúp người trẻ hiểu hơn về di sản quê hương. Anh Sang cũng là một trong 15 gương mặt được tôn vinh trong chương trình "Vinh danh Người Truyền Lửa" - sáng kiến của Sabeco nhằm tôn vinh tinh thần tiến bộ.

Người dân được trải nghiệm hát dặm, ví, dặm cùng Nghệ nhân Trần Văn Sang. Ảnh: Sabeco

Ngoài hoạt động vui chơi xuân, hàng ngàn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được quà Tết từ chương trình. Nhiều người chia sẻ, ngoài niềm vui vật chất, họ còn cảm nhận được sự quan tâm khi được cùng hàng xóm tham gia hoạt động chung, góp phần làm ấm không khí ngày cuối năm.

Sabeco cũng phối hợp cùng địa phương trao quà cho lực lượng đồn biên phòng tại 10 tỉnh thành, thể hiện sự biết ơn và trân trọng đối với lực lượng tuyến đầu phải làm tròn nhiệm vụ trực 24/24 trong những ngày Tết để bảo đảm an ninh khu vực biên giới. Theo Trung úy Nguyễn Hoàng Nam, sự quan tâm của chương trình là nguồn khích lệ tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với nhiệm vụ và cảm nhận rõ hơn không khí Tết nơi vùng xa.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp ở địa phương, Sabeco phát động chương trình trực tuyến với hashtag "#ChungViTetViet" trên mạng xã hội. Người dân khắp nơi chia sẻ hình ảnh, câu chuyện Tết của gia đình, xóm làng, góp phần tạo nên "bức tranh Tết Việt" đa sắc. Chỉ sau hai tuần, chiến dịch đã thu hút hàng nghìn bài đăng, thể hiện sự đa dạng trong cách người Việt đón xuân nhưng vẫn hướng đến giá trị đoàn viên.

Bức tranh mosaic (e - album) do Sabeco tổng hợp về khoảnh khắc đón Tết từ người dân cả nước qua hoạt động gắn kết cộng đồng "Chung Vị Tết Việt". Ảnh: Sabeco

Theo Sabeco, "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" không chỉ là chương trình thiện nguyện dịp Tết mà còn là hoạt động thường niên, hướng đến mục tiêu tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp duy trì các sáng kiến cộng đồng như "Vinh danh Người Truyền Lửa", "Thắp sáng đường quê", "Góp triệu ngôi sao"... nhằm khuyến khích trách nhiệm xã hội và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người Việt.

Tổng giám đốc Lester Tan cho biết Sabeco xem chiến dịch này như một phần trong cam kết dài hạn vì cộng đồng. "Chúng tôi mong muốn mọi người dân, dù ở bất kỳ đâu, đều có thể cảm nhận trọn vẹn không khí Tết - một cái Tết dành cho tất cả, không ai bị bỏ lại phía sau", ông nói.

Thái Anh