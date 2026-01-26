Người đàn bà chiều chuộng nhân tình và bi kịch sau 'tiệc ma túy'

Mua ma túy tổ chức tiệc sinh nhật cho người tình là DJ, Phan Thị Mộng Quyền, 25 tuổi, sau đó phát hiện anh này nhắn tin cho người phụ nữ khác nên ra tay sát hại.

Ngày 26/1, Quyền (quê Đồng Tháp) bị TAND TP HCM xét xử về các tội Giết người; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Út (39 tuổi, quê Đồng Tháp) bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh Đồng Tháp, Quyền từng bị xâm hại dẫn đến sinh con đầu lòng khi chưa đủ 16 tuổi và tiếp tục sinh đứa con thứ hai khi chưa đủ tuổi thành niên. Không có công việc ổn định, lại nuôi hai con nhỏ, Quyền để lại con cho cha mẹ rời quê lên TP HCM học và làm nghề massage.

Từ năm 2023, Quyền nảy sinh tình cảm với nam DJ và sống chung như vợ chồng tại nhà trọ tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ).

Cáo trạng xác định, rạng sáng 2/4/2024, nhân dịp sinh nhật người tình, Quyền mua 3 triệu đồng ma túy của Út, rồi cùng người tình sử dụng hết. Cùng ngày, cô đặt mua thêm 5,5 triệu đồng và rủ thêm một số bạn đến chơi chung.

Đến tối, sau khi cả nhóm sử dụng hết số ma túy, Quyền phát hiện nam DJ nhắn tin với người phụ nữ khác nên xảy ra mâu thuẫn. Khi anh này bỏ đi, Quyền vào bếp lấy con dao đuổi theo, đâm một nhát vào cổ. Cô ta sau đó cùng một người bạn chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Bị cáo Phan Thị Mộng Quyền tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Tại phiên tòa hôm nay, trả lời HĐXX, Quyền cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khai về ngày xảy ra vụ án, bị cáo cho biết trong lúc cùng người tình và bạn bè sử dụng chất kích thích, bị cáo phát hiện bạn trai nhắn tin với một phụ nữ khác, từ đó nảy sinh mâu thuẫn và xô xát.

Khi người tình bỏ đi, Quyền nghĩ anh sẽ tìm đến người phụ nữ kia nên đã đuổi theo. "Lúc đó bị cáo chỉ muốn trút cơn tức giận, không có ý định tước đoạt mạng sống của bị hại", Quyền nói và bật khóc.

Bị cáo trình bày, khi quen biết nạn nhân không biết người này đã có gia đình. Sau đó, bị cáo nghe mẹ nạn nhân kể anh này đã có vợ và hai con.

"Biết người ta đã có vợ con, lại còn quan hệ với người phụ nữ khác thì vì sao vẫn tiếp tục chung sống?", chủ tọa đặt câu hỏi. Trước chất vấn này, Quyền im lặng.

Thẩm phán phân tích thêm, nếu không thể tiếp tục quan hệ thì các bên có quyền lựa chọn chia tay, không ai được phép tước đoạt mạng sống của người khác để rồi phải đứng trước tòa và chịu sự trừng phạt của pháp luật. "Phía sau vụ án là nỗi đau của gia đình, cha mẹ, con cái bị cáo và cả gia đình bị hại", chủ tọa nói.

Về việc sử dụng ma túy, khi được chủ tọa hỏi về số lần mua ma túy của Út và số tiền mỗi lần giao dịch, bị cáo khai "không nhớ".

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án được công bố tại tòa, Quyền có tổng cộng 16 lần mua ma túy của Út để cùng người tình sử dụng. Tuy nhiên, bị cáo nói tính đến thời điểm xảy ra án mạng mới sử dụng ma túy trong vài tháng, chưa nghiện.

Trước lời trình bày này, chủ tọa nhận định "chưa nghiện nhưng đầu óc bị cáo đã không bình thường", đồng thời phân tích việc sử dụng ma túy có thể gây tổn hại hệ thần kinh, dẫn đến trạng thái loạn thần, mất khả năng kiểm soát hành vi.

Quyền khai, trong ngày xảy ra vụ án đã mua tổng cộng 8,5 triệu đồng tiền ma túy để cùng người tình và bạn bè sử dụng, gần hết số này.

Khi được nói lời sau cùng, Quyền bày tỏ hối hận, một lần nữa thừa nhận do nóng nảy, không làm chủ được bản thân nên gây ra hậu quả không thể cứu vãn. "Vì ma túy, bị cáo đã đánh mất người mình yêu thương và sẽ ân hận suốt đời", bị cáo nói, đồng thời xin lỗi mẹ vì trở thành người con bất hiếu, xin lỗi các con vì không tròn trách nhiệm làm mẹ, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm nhiều tội nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bị hại có một phần lỗi, nên xem xét giảm một phần hình phạt.

Từ đó, tòa tuyên phạt Quyền 18 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 28 năm tù; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 280 triệu đồng và cấp dưỡng 5 triệu đồng mỗi tháng cho con của nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Văn Út bị tuyên phạt 8 năm tù.

Bình Nguyên