Người đàn bà bị cáo buộc làm giả giấy tờ đất, lừa 270 tỷ đồng

Bà Dung, ở phường Hồng Bàng, bị Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Bà Dung bị xác định làm giả con dấu, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán nhà trong dự án tại phường An Dương khi chưa được cơ quan chức năng cho phép mở bán. Bị can đã thu 400 tỷ đồng của 100 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt 270 tỷ của 86 người.
Khi phát hiện hành vi của bà này, các bị hại đã tập trung ở khu vực dự án, căng băng rôn, khẩu hiệu và tố cáo với cảnh sát.
Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đã gửi thư khen ngợi lực lượng phá án. Ông khẳng định việc triệt phá thành công vụ án này là bước đi quan trọng để ổn định an ninh trật tự và củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư đang đổ vốn vào Hải Phòng.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
Lê Tân