Người đàn bà bị bắt sau 13 năm trốn truy nã

TP HCMNguyễn Thị Phú, 36 tuổi, được tại ngoại trong một vụ án nhưng đã bỏ trốn suốt 13 năm.

Ngày 27/11, Phú bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP HCM phối hợp với Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Phú bị bắt sau 13 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an TP HCM

Theo cơ quan điều tra, 13 năm trước Phú bị TAND huyện Bình Chánh, TP HCM, xử phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, được tại ngoại chờ thi hành án. Tuy nhiên, người đàn bà này đã lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, bỏ trốn khỏi địa phương. Dù đã được các đơn vị chức năng phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương kêu gọi đầu thú nhưng Phú không ra trình diện.

Quá trình bỏ trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, Phú liên tục thay đổi chỗ ở, không sử dụng giấy tờ tùy thân; nhờ người thân đứng tên các dịch vụ.

Nhật Vy