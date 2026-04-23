Người dân 19 xã, phường TP HCM được cấp thẻ BHYT miễn phí

Hơn 1,13 triệu dân ở 19 xã, phường TP HCM là “xã an toàn khu” được cấp thẻ BHYT miễn phí, một số địa phương đang rà soát danh sách người được hưởng.

Thông tin được ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM, cho biết ngày 23/4. Theo đó, TP HCM có 19 xã, phường được công nhận là An toàn khu cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Theo Quyết định 40 của Thủ tướng, xã An toàn khu là xã từng được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng, có địa thế, chính trị, và nhân dân tin cậy. Các tiêu chí chính bao gồm: Nơi có căn cứ địa cách mạng, nơi ở hoặc làm việc của cán bộ cấp cao, hoặc nơi diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng.

19 xã, phường ở TP HCM được công nhận gồm An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Hưng, Cần Giờ, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Lợi, Phú Thọ Hòa, Thới An, An Phú Đông, Bà Điểm, An Hội Đông và Hạnh Thông.

Người dân khám bệnh miễn phí tại trạm y tế ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo quy định, người dân đang thường trú tại các địa bàn này được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, tức được cấp thẻ miễn phí. Ngoài ra, người dân khi tham gia BHYT còn được hưởng quyền lợi cao nhất là quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi họ đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Tổng dân số 19 địa phương này là hơn 1,132 triệu người, trong đó hơn 520.000 người đã có thẻ theo nhóm khác, chủ yếu tham gia BHYT bắt buộc tại nơi làm việc; hơn 481.000 người đã được cấp miễn phí theo diện "xã an toàn khu".

Ông Nguyễn Quốc Thanh cho biết để đảm bảo quyền lợi cho người dân, chính quyền TP HCM và các sở, ngành đã có nhiều hướng dẫn song đến sau hơn 3 tháng triển khai, nhiều xã, phường vẫn chưa lập danh sách xác nhận để Bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ. Hiện vẫn còn gần 132.000 người chưa được cấp thẻ BHYT khiến quyền lợi chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 23/4, nhiều xã còn hàng chục nghìn người chưa được cấp thẻ BHYT khiến tỷ lệ cấp thẻ thấp. Cụ thể, xã Bình Hưng còn hơn 38.000 người (tỷ lệ cấp thẻ mới hơn 36%); xã Nhà Bè còn khoảng 34.000 người (tỷ lệ cấp thẻ hơn 66%); phường Phú Thọ Hòa còn hơn 29.000 người (tỷ lệ cấp thẻ gần 66%).

Ông Nguyễn Công Chánh, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa, cho biết địa bàn có hơn 29.000 người chưa được cấp thẻ BHYT theo diện an toàn khu. Các tổ trưởng khu phố và công an khu vực đang tiến hành rà soát để thẩm định đúng nhóm được hưởng và xem xét nhóm đã tham gia để lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Thanh cho rằng lý do chậm còn đến từ việc một số địa phương thắc mắc về người được hưởng chính sách. Ví dụ xã Bình Hưng có văn bản hỏi chỉ những người sinh sống trên địa bàn liên tục từ năm 1975 đến nay mới được hưởng hay chỉ cần thường trú. Số khác lại băn khoăn về những người đã tham gia bắt buộc theo nơi làm việc hoặc đã mua tự nguyện theo hộ gia đình nên tiến hành xác nhận nhiều vòng gây chậm.

"Điều kiện hưởng đơn giản, cơ quan bảo hiểm sẽ rà soát từng nhóm để cấp đảm bảo không trùng", ông Thanh nói. Theo đó, để được hưởng chính sách này là thông tin cư trú của người dân phải có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc hệ thống quản lý cư trú của lực lượng công an, đồng thời được UBND cấp xã, phường lập danh sách xác nhận. Trường hợp đã mua BHYT tự nguyện và có thời gian trùng với thời gian được hưởng chính sách "xã an toàn khu", Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ hoàn trả lại tiền.

Theo quy định hiện hành, khi mua BHYT tự nguyện theo năm, người dân phải trả hơn 1,26 triệu đồng. Khi mua theo hộ gia đình, từ người thứ hai trở đi sẽ giảm dần. Một số nhóm như học sinh, sinh viên, hộ nghèo... được giảm thêm.

Lê Tuyết